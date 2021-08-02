美國收水來臨？傳財政部將減少發行國債

外媒報道，美國財政部五年多來第一次，將於未來幾個月縮減季度發債規模。華爾街交易商指，降幅之大足以抵銷聯儲局行將減碼的影響。

美國財政部周三將公布長期債券的季度再融資安排，屆時通常會列出債務發行策略的任何調整。雖然大多數交易商預計近期1,260億美元的再融資規模沒有變化，但許多人預計官員們將為11月開始下調規模做準備。

由於川普減稅及疫情，美國發債規模一直成長。雖然國會正在談判新的基建以及社會項目支出，惟借貸需求勢將下降，因為議員們正為該批計劃制定新的稅收措施。

美國銀行利率策略師Meghan Swiber表示，由2021年至2022年，財政部的融資需求將急劇下降，他們需要盡早而不是太晚減少發債，否則屆時或面臨資金過剩的局面。

若然經濟學家的預測正確，那財政部減少發債或恰逢聯儲局會減少購債。

摩根大通預計，2022年包括國庫券在內的國債淨發行總額將為1.46萬億美元，比今年減少約8,600億美元。該行指，明年的中長期債券淨發行量將比2021年減少約1萬億美元。與此同時，摩根大通預測聯儲局會將實施減碼，2022年由二級市場購買的國債總額將降至3,160億美元，遠低於今年的9,600億美元。