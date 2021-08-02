美股道指升181點　Square漲逾5%

企業盈利理想，加上憧景美國基建法案會帶來更多財政刺激，美股周一(2日)早段做好，道指升181點，至35,116點；標指升25點，至4,421點；以科技股為主的納指升75點，至14,748點。

流動支付平台Square以約290億美元全股票形式收購澳洲「先買後付」公司Afterpay，Square股價早段升5.38%，至260.4美元。

視像會議軟件Zoom同意支付8,500萬美元就違反私隱訴訟達成和解，股價早段跌2%，報378.1美元。

美國兩家藥廠輝瑞和莫德納在最新歐盟供應合約中，均上調了新冠疫苗的價格，輝瑞上調約25.8%至每劑19.5歐元，莫德納上調約13%至21.5歐元。輝瑞股價早段升2.07%；莫德納升1.84%。

中資電動車生產商理想汽車7月付運8,589輛車，按年大升125%，股價早段漲1.77%至45.47美元。

不過，長期淡友、Rosenberg Research總裁羅森堡(David Rosenberg)近日警告，隨著變種病毒擴散，加上財政刺激措施觸頂，將拖低由經濟復甦帶動的股市。他指出，必須為未來數月的經濟放慢做好準備，投資者不用放棄股市，但自言絕不會參與已進入再通脹周期的交易。

羅森堡認為，目前的市場表現和經濟脫節，散戶抱團正在加劇這個情況，更形容股市實際上已經變成某種層面上的賭場。他建議投資者增持防守股，特別是醫療保健、消費者必需品以及基建。