紅磡豪宅6年貶值170萬　何文田連租約戶損手離場

二手業主心急出貨，個別屋苑仍錄損手個案。紅磡維港‧星岸套三房單位，剛售3,500萬元，呎價逾3.1萬元，單位約6年間帳面貶值逾170萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島8月已錄成交，屋苑33座中層C室，實用面積約543方呎，兩房間隔，獲同區用家垂青，原業主開價968萬元，議價後以963萬元成交，實用呎價約17,735元。

●西區傲翔灣畔中層D室，實用面積約790方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，新近以1,980萬元沽出，實用呎價約25,063元，屋苑現時約有8個單位放售，入場費由2,080萬元起。

●灣仔囍滙3座低層F室，實用面積約431方呎，一房間隔，望樓景，以1,120萬元易手，實用呎價25,986元，新買家屬於用家，鍾情屋苑附有完善會所設施購入，原業主於2014年以812.9萬元買入，持貨7年帳面獲利307.1萬元，單位升值約38%。

●天后威景臺B座高層11室，實用面積約700方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,508萬元承接，實用呎價約21,543元，原業主於2007年1月以468萬元購入自住，持貨14年帳面獲利1,040萬元，單位期內升值約2.2倍。

●北角柏蔚山1座中層J室，實用面積約808方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以約2,280萬元承接，實用呎價約28,218元，原業主於2018年6月購入作投資用途，當時作價2,082萬元，約3年滿SSD期鬆綁沽貨，帳面獲利198萬元，期內升值約10%。

●鰂魚涌康怡花園7月全月錄約25宗租賃成交，其中P座高層12室，實用面積約616方呎，三房間隔，望樓景，原業主以約23,000元放盤約個半月後，獲外區客垂青，議價後減租約1,700元，以21,300元租出，實用呎租約34.6元。

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九龍區

●紅磡維港‧星岸7月錄得2宗二手買賣，包括1座高層B室，實用面積約1,098方呎，套三房間隔，另設工人房，擁會展煙花海景，剛以3,500萬元易手，實用呎價約31,876元，原業主於2015年8月以3674萬元一手買入，持貨6年帳面蝕讓174萬元離場，若計印花稅及其他使費，估計蝕讓金額近400萬元。

●荔枝角美孚新邨7月全月錄45宗買賣，按月增約36%，其中6期蘭秀道26號中高層A室，實用面積約908方呎，套三房間隔，望園景，原先放盤叫價1,460萬元，經議價後調減80萬至1,380萬元成交，減幅約5.5%，實用呎價約15,198元。

●何文田皓畋3座中層G室，實用面積約907方呎，套三房間隔，另設工人房，享市景，最新以2,260萬元連租約易手，實用呎價24,917元，新買家鍾情屋苑擁會所，且擁34名校網，議價後即決定入市自用。原業主於2018年1月以2,417萬元，轉手帳面蝕讓離場。

●啟德龍譽1B座中層D室，實用面積約358方呎，一房間隔，開放式廚房設計，放盤不足1小時，即吸引同區客承接，打算購入作投資用途，成交價860萬元，實用呎價約24,022元，啟德區7月全月二手買賣成交錄約24宗。

●啟德嘉匯2座高層C室，兩房間隔，城市景，實用面積約455方呎，以約18,500元放租一星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價500元，以18,000元租出，實用呎租約39.6元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

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新界區

●東涌區於8月首日連錄6宗四賣，包括東堤灣畔8座低層A室，實用面積約868方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,150萬元，放盤兩星期，速獲買家議價後以1,100萬元承接，實用呎價約12,673元，新買家為一對夫婦，預計遲買愈貴，故議價後立即入市。

●荃灣全·城滙7座中層B室，實用面積約431方呎，兩房間隔，放盤僅一日，以998萬元沽出，實用呎價約23,155元，原業主於2017年9月以約683萬元購入，持貨4年帳面獲利約315萬元，物業升值約46.1%。

●荃灣愉景新城3座中層H室，實用面積約682方呎，套三房間隔，享樓景，近日以1,000萬元沽出，實用呎價約14,663元，原業主於2006年3月以約268萬元購入，持貨15年轉手帳面獲利約732萬元，物業升值約2.7倍。

●屯門新屯門中心7月錄得14宗買賣，較6月增加40%，該盤8座低層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，在零議價下獲買家即睇即買，以555萬元承接，實用呎價約12,013元，新買家為投資者，料會帶動區內物業的租務潛力，於是入市作長線投資。

●屯門錦華花園A座高層3室，實用面積約348方呎，兩房間隔，原業主打算移民，將單位以568萬元放售，經議價後，共減13萬元或2.3%，以555萬元沽出，實用呎價約15,948元，新買家為換樓客，覓盤多時，見屋苑位置方便，一睇即中，立即議價入市。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居1座中層C室，實用面積約546方呎，三房一廳間隔，獲區外客垂青，原業主調整價格，減價42萬，以608萬元購入上址作自用，實用呎價11,136元。

●天水圍居屋天富苑P座高層3室，實用面積506方呎，兩房兩廳間隔，區內白居二中籤者，見單位客廳及房間均擁部分海景，加上原業主調整價格，累積減價35萬元，而且屋苑鄰近學校，方便小朋友返學，於已補價自由市場以395萬元即睇即買購入作自住之用，實用呎價約7,806元。

●元朗區7月共錄得228宗二手買賣，相比6月增加約19%，當中YOHO Town單月錄得21宗成交，其中2座高層D室，實用面積約433方呎，兩房間隔，叫價780萬元，吸引上車客即睇即還價洽購，原業主爽快答應減價25萬元，隨即以755萬元成交，實用呎價約17,436元。

●粉嶺綠悠軒2座中層G室，實用面積約612方呎，三房間隔，開價約780萬元，議價後以755.5萬元獲承接，實用呎價約12,345元，新買家為用家，原業主於1999年以249萬元購入，持貨22年帳面獲利506.5萬元離場。

●大埔新興花園3座中低層B室，實用面積約591方呎，三房間隔，望樓景，原開價670萬元，放盤3日，經議價後減價5萬元，獲用家以665萬元承接，實用呎價11,252元。

●沙田第一城37座高層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望內園街景，原先叫價590萬元，放盤僅兩日，速獲買家以585萬元承接，實用呎價約19,243元，原業主於2010年9月以190萬元購入，持貨近11年帳面獲利395萬元，單位升值約2.1倍。

●沙田第一城7月錄約41宗成交，對比6月錄約37宗為多，屋苑最新錄37座高層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，議價後以585萬元易手，實用呎價約19,243元。

●沙田溱岸8號2座低層B室，實用面積約934方呎，套三房連工人房間隔，望河景，原先叫價1,950萬元，放盤1年，獲買家1,920萬元承接，實用呎價約20,557元。

●沙田玖瓏山日瓏閣第1座低層F室，實用面積約681方呎，兩房間隔，以860萬元成交，實用呎價約12,628元，原業主於2014年12月以741萬元購入，持貨逾6年帳面獲利119萬元，單位期內升值約16%。

●沙田富豪花園J座中層C室，實用面積約560方呎，三房間隔，日前以765萬元易手，實用呎價約13,661元，原業主則於2000年以208萬元購入單位，持貨21年帳面獲利約557萬元離場，單位升值約2.7倍。

●大圍盛薈1座南翼高層A室，實用面積約742方呎，套三房間隔，以1,330萬元易手，實用呎價約17,925元，原業主則於2011年以803萬元購入單位，持貨10年帳面獲利527萬元離場，單位升值約65.6%。

●馬鞍山夾屋雅景臺2座高層F室，實用面積約475方呎，兩房間隔，自由市場開價718萬元，放盤兩個月，最終以708萬元成交，實用呎價約14,905元。

●馬鞍山海栢花園5座高層連天台單位，實用面積394方呎，兩房間隔，連約351方呎天台，日前以788萬元易手，實用呎價約20,000元，原業主於2010年以270萬元購入單位，持貨11年帳面獲利518萬元離場，單位升值約1.9倍。