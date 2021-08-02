舜宇據報入圍iPhone 13鏡頭供應商
2021年08月02日 21:58
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台媒引述消息報道，隨着蘋果公司(Apple Inc.)供應鏈加深對中國的依賴，舜宇光學(02382)成功入圍今年iPhone 13的攝影鏡頭供應商，為首次有內地廠商攻進這個環節，讓台灣兩家鏡頭巨擘大立光和玉晶光兩家備受威脅。
過去Apple產品的鏡頭一向幾乎由大立光及玉晶光瓜分，而日本夏普旗下的康達智(Kantatsu)亦有分一杯羹。惟夏普今年6月已把康達智旗下中國鏡頭工廠，賣給華為子公司有份持股的遼寧中藍電子科技。
綜合分析指，Apple對鏡頭品質要求高，玉晶光初期可謂吃足苦頭，其良率長期偏低，後來Apple工程師進駐協助下才有所改善。正因如此，過去這塊領域，內地廠家一直被Apple拒於門外，惟隨舜宇光學良率的提升，如今由台廠主導的iPhone鏡頭市場也恐面臨被分食的困境。
事實上，不止鏡頭供應，自中美貿易戰開打以來，台廠在Apple供應鏈的地位有所下降，如和碩、緯創及金屬機殼廠可成均已陸續退出在內地的Apple零件供應。大立光以8片鏡片(8P)鏡頭傲視全行，獲一些內地手機高檔型號採用，可是舜宇的7P鏡頭，據了解已能滿足Apple。