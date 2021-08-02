滙豐上半年裁員3500人　德銀流失大量財管業務猛將

事實上，去年中期業績時，邵偉信已指，到2022年底滙控職位將減少3.5萬個。他於周一(2日)重申，不會定下全年減省人手的目標，但強調中港業務員工總數會持續增長，支持繼續發展亞洲區的財富管理業務需求，而美國和除英國外歐洲地區之僱員數字則會有明顯減幅。

於內地的發展包括進一步擴展內地數碼財富管理業務「滙豐聆峰」，滙控上半年增聘逾350名財富管理人員，以及將業務加快擴展至北京、上海、廣州、深圳和杭州5個城市。

滙控亦宣布調整高級領導層職級架構，以助釐清權責及授權領導層作出加快轉型和推動增長的決定；上月外媒就傳出該企下月開始會將最高領導層職級「4變3」。

改善人力資源架構之餘，滙控亦正於可行情況下轉用混合工作模式，目標在年底前削減全球辦公室面積超過360萬平方呎，即約兩成，據報去年1月以來已經在撤出或縮減在全球77幢寫字樓的辦公面積。邵偉信續指，滙控預期集團上下全年的出差費用由明年開始縮至兩億美元(約15.6億港元)。

●德銀財管業務流失大量「猛將」

歐洲銀行業巨頭德意志銀行亦出現大量人員流失，過去一年已經流失了一大批美國財富管理高管。外媒引述知情人士稱，德銀至少流失了10位高級銀行家和大量初級員工，並關閉了芝加哥的財富管理業務。

報道指，有一些員工是被競爭對手挖走，而其他人則因削減成本而被解僱。德銀也加大了招聘力度，最近在拉美和美國東西岸增加了7位私人銀行家。而對財富管理行業而言，與客戶的私交對於吸引資產至關重要，故員工流失不是小事。

分析認為，德銀既想擴張很賺錢的理財業務、又想控制開支，正陷於兩難局面。

截至3月底，德意志銀行美洲財富管理部門管理的客戶資產為290億歐元(345億美元)，與三年前的水平相當。但一些私人銀行競爭對手伴隨著股市上漲，管理資產規模紛紛達到創紀錄水平。

所謂「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，投資銀行仍然積極擴張。外媒報道，高盛集團正計劃向投資銀行的初級銀行家(junior banker)加薪，包括初級分析師及助理，以吸引人才。據報道，進入該公司的分析師，第二年底薪可達到年均12.5萬美元，惟消息尚未正式公布，亦未知哪些部門可獲加薪。