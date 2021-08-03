東方日報B1：滙控上半年稅前多賺1.5倍　派息被轟吝嗇

滙控恢復派中期息，惟金額略遜預期，因此收市時股價升幅由放榜前的最多4.87%，縮至只有0.92%，收報43.45元；其美國預託證券(ADR)早段報42.77元，比香港收市價低0.68元。

若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，滙控上半年經調整除稅前盈利按年升1.11倍至119.5億美元；期內淨利息收益按年跌9.72%至130.98億美元；股東應佔純利仍按年升2.68倍至72.76億美元。若單計第二季，列帳稅前盈利按年升3.64倍至50.6億美元，勝於市場預期的36.73億美元。

值得留意的是，滙控公布今年首季業績時，出乎市場意料錄得淨回撥，管理層當時預告年內其他季度未必再出現回撥。然而，上半年集團預期信貸損失錄得淨回撥7.19億美元，跟2018至2020年同期均有相關撥備損失相反，即代表次季尚有淨回撥2.84億美元。行政總裁祈耀年解釋，主要由於經濟前景自去年好轉，以及上半年第三級預期信貸準備額較低。

他預計，基於現時主流經濟預測及拖欠還款經驗，今年預期信貸損失準備將遠低於平均貸款30至40個點子的中期目標範圍，全年更有機會錄得撥回淨額，成為集團盈利能力提高的主要動力。

早前英倫銀行宣布解除英資銀行派息及回購限制，市場關注滙控派息水平及回購計劃。祈耀年稱，意識到市場渴望漸進式股息政策，基於集團多個市場的經營環境改善，預期今年股息派付比率將過渡至列帳基準每股普通股盈利40至55%的目標範圍，意味着末期股息或將高於今次中期息的水平。

滙控6月底時的普通股權一級比率(CET1)比3月底時跌0.3個百分點，仍高達15.6%。財務總監邵偉信指，集團維持雄厚的資本實力，具備優勢取得資金增長及提高資本回報，積極考慮未來數季以股息及股份回購方式回饋股東。

回顧滙控於今年2月業績會上曾表明2022年底前不會考慮回購，今次態度有所軟化，邵氏認為，回購是集團考慮正常化和使用盈餘資本的一種方式，稱未來數季度會繼續評估回購機會。

不過，市場對滙控作為股票投資仍有保留。時富財富管理顧問黎永良表示，滙控宣派中期息，或刺激股價短暫向上，惟「今時今日的滙控已不是20年前對大市舉足輕重、給予市場無限憧憬的滙控」，預期行業息差愈來愈窄、聯儲局短期內加息無望下，滙控中長線股價表現只會與大市同步。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑預期，滙控股價於46元已有初步阻力，建議以收息為目標的投資者，應轉買內銀股或房地產投資信託基金(REITs)，息率較吸引之餘，受美債息潛在下跌影響亦較少。