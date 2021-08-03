中國投資者收購土耳其大橋股權的交易傳受阻

外媒引述知情人士稱，由於對交易融資方式產生分歧，由中國投資者組成的財團計劃收購土耳其伊斯坦布爾博斯普魯斯海峽的一座大橋股權的交易面臨不確定性。

知情人士稱，Yavuz Sultan Selim大橋經營權(至2027年)持有者的母公司IC IC Yatirim Holding AS已停止與中國投資者的談判。中國招商局集團旗下的招商局公路網絡科技控股股份有限公司與其他5家投資者組成的財團自2019年以來一直在談判，擬以大約6.89億美元收購該大橋營運商51%的股權。

交易的成功取決於對2013年建橋貸款剩餘16億美元部分的再融資。知情人士稱，對再融資具體條款的爭議可能導致交易擱淺。再融資的提供方包括中國工商銀行、中國銀行和招商銀行。

不願披露姓名的一位知情人士說，IC Yatirim拒絕了中國買家提出的在達成貸款再融資協議之前將股權購買資金存入托管帳戶的提議，要求買方先行支付。知情人士說，目前不清楚交易談判是否會恢復。

IC Yatirim、招商銀行、招商局集團及招商公路的代表拒絕置評。中國銀行和中國工商銀行的代表沒有回覆置評請求。