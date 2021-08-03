美股道指創新高後回落　收市跌97點

美國股市周一(2日)個別發展，市場憂慮新冠肺炎疫情持續以及經濟增長見頂，部分抵銷了企業業績強勁的利好因素。道指早段最多升256點至35,192點，創盤中紀錄新高，其後反覆回落，全日收報34,838點，跌97點或0.28%；標指收報4,387點，跌8點或0.18%；納指收報14,681點，升8點或0.06%。

流動支付平台Square以約290億美元全股票形式收購澳洲「先買後付」公司Afterpay，Square股價全日升10.22%，收報272.38美元。

視像會議軟件Zoom同意支付8,500萬美元就違反私隱訴訟達成和解，股價收報378.96美元，升0.23%。

對於後市，長期淡友、Rosenberg Research總裁羅森堡(David Rosenberg)近日警告，隨著變種病毒擴散，加上財政刺激措施觸頂，將拖低由經濟復甦帶動的股市。他指出，必須為未來數月的經濟放慢做好準備，投資者不用放棄股市，但自言絕不會參與已進入再通脹周期的交易。

羅森堡認為，目前的市場表現和經濟脫節，散戶抱團正在加劇這個情況，更形容股市實際上已經變成某種層面上的賭場。他建議投資者增持防守股，特別是醫療保健、消費者必需品以及基建。