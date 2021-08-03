陳蓓敏：太平洋航運受惠船運需求增

美國證券交易委員會(SEC)要求中企在美上市前，要披露更多業務風險，否則不被允許在美上市融資。在美上市中概股表現反覆。有傳媒報道，中國企業年內，在美股以IPO形式上市集資達128億美元新高。中證監回應，兩國部門應持尊重，達致共贏局面。中、美雙方在不同議題上，仍在拉鋸狀態。總結7月美股表現，道指升1.3%，納指升1.2%，標普500升2.3%。已公布業績美企回軟。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者持有滙控，其客戶持有滙、恒生)