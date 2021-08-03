陳蓓敏：太平洋航運受惠船運需求增
2021年08月03日 07:00
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美國證券交易委員會(SEC)要求中企在美上市前，要披露更多業務風險，否則不被允許在美上市融資。在美上市中概股表現反覆。有傳媒報道，中國企業年內，在美股以IPO形式上市集資達128億美元新高。中證監回應，兩國部門應持尊重，達致共贏局面。中、美雙方在不同議題上，仍在拉鋸狀態。總結7月美股表現，道指升1.3%，納指升1.2%，標普500升2.3%。已公布業績美企回軟。
中國7月製造業採購經理指數跌至50.3，低於6月份數值，創去年4月以來低位。7月製造業新訂單指數跌至49.2，創15個月低位。市場估計未來一季製造業增速放緩。上証和深証反彈做好。恒大(03333)屢見新低後，昨日終於見反彈高收。內房板塊也見動力。恒指慢行上爬，欲探10天線於26,500水平。
踏入業績公布期，先有滙控(00005)，恒生(00011)，中電(00002)等出場。滙控中期股東應佔利潤72.76億美元，按年升2.7倍，中期息為7美仙，較市場預期11美仙為低。上半年業績不俗，財富管理及個人銀行業務利潤按年升1.3倍，金融工商升27.6倍，環球銀行及企業中心相關利潤分別增長29%和7%。歐洲，中東及北非業務轉虧為盈。可惜派息未見吸引，再加上下半年宏觀經濟仍未見明朗，滙控股價只呈現上落格局，阻力位於50元。
太平洋航運(02343)公布上半年業績，營收達11.42億美元，同比升68%，股東應佔溢利為1.6億美元，同比扭虧為盈。隨着乾散貨運市場需求在上升空間，未來可帶動盈利表現。各投行均上調目標價至約5元水平，建議低吸。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者持有滙控，其客戶持有滙、恒生)