新東方取消董事會會議及業績發布

由於公司根據香港上市規則第19C章在香港第二上市，因此根據香港上市規則公司同樣地毋須公布該等刊登文件。因此，公司取消董事會會議及登載2021年第4個財政季度的業績發布並無違反美國或香港的任何規則。

公司將盡最大努力於截止日期前向證交會提交表格20-F年度報告，並在切實可行的情況下盡快在香港登載該報告。倘公司因任何原因而未能按時提交，公司將與紐交所商討，以獲得其同意給予補救期，並同樣地將會就其香港合規義務採取適當行動。

公司確認，目前並無掌握任何根據香港上市規則第13.09條或香港法例第571章證券及期貨條例第XVA部規定須予披露的內幕消息。公司正在評估近期監管發展對其經營業績的影響，並將在未來的適當時間向其股東提供進一步更新資料。