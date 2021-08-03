陳正犖：分散投資至歐洲及英國股票

中證監指，中資企業繼續可以合法往海外上市，似乎要紓緩市場對監管風波的憂慮，市場短線或繼續受相關消息影響，但始終相信內地下半年流動性會比上半年寬鬆，應該有助中資股回穩。投資者可能戒心未除，如果想分散組合風險，不妨繼續多留意英國及歐洲股票。

英國最近疫情有緩和迹象。截至6月底，大約90%人口因素接種疫苗或之前曾感染檢測出抗體，68.4%人口接種了首劑疫苗。即使受變種病毒影響，英國經濟仍顯示出強勁勢頭，繼續受到被壓抑需求釋放的良好支持，隨着英國脫歐和疫情後的政策變得更加清晰，預計這種情況將持續下去。維持預測今年經濟增長應在7%左右，貨幣政策依然提供支持作用。歐洲經濟增長和政治方面重大不明朗信號亦不多，投資者對歐洲股票觀感仍在逐漸改善。

歐洲和英國股票估值相當於盈利的18.5倍和12.6倍，相對於全球市場並不昂貴。2021年每股盈利增長預期非常強勁，分別達到40%和70%，平均股息率亦高於全球平均水平，分別達2.6厘和4.2厘。股票股息率明顯高於債券孳息率有利股票，歐洲息差達3%，英國息差更達3.6%。歐洲和英國的價值股和周期股在股市中仍具明顯代表性。收益率曲線變陡和收益率上升的環境中，價值型股票往往受惠。預計隨着變種病毒憂慮緩解，加息壓力將在今年晚些時候恢復。周期型股票在市場最近調整中表現得相當好，公司業績基本符合預期。

行業方面，我們繼續偏好銀行股。自我們在2020年11月推薦以來，已上升了75%以上，但平均市帳率仍處於0.6倍，估值便宜。歐洲央行貸款調查顯示，隨着信心恢復，歐洲貸款需求正反彈。隨着更多併購交易以及企業利用低利率為增長融資或債務再融資，企業貸款需求也轉為正數。歐洲銀行在去年7月撥備了數十億歐元，為一波貸款違約做準備，政府的支持措施，防止了大量的破產和失業，現在英國、瑞士和歐元區銀行預計將謹慎地開始削減一些最壞情況下的債務撥備。2021年第一季度，前30家地區性銀行回撥了350億歐元撥備當中約5%，預計這一比例將在第二季度上升至25%。監管機構正在解除他們去年對股息和股票回購實施的禁令(英國和瑞士監管機構本月結束了禁令，而歐洲央行已表示將跟隨)。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖