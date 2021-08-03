道指創新高後倒跌　油價急挫逾3%

●美匯指數企92.04；港匯見7.7730；離岸人民幣(CNH)報6.4648；美元兌日圓處109.3；歐元企1.1873，英鎊處1.3888。金價報1,816美元。布油報73.23美元，紐油見71.44美元。道指期貨升近百點。

●美國財政部長耶倫致信眾議院議長佩洛西，通知國會財政部將在聯邦政府債務達到上限時，會採取「非常措施」。

●美國財政部表示，如果國會落實提高或暫停最新恢復的債務上限，聯邦政府將在下半財年融資近1.4萬億美元，以便繼續支持防疫紓困工作。

●美國聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)表示，支持聯儲局最快10月開始縮減行動，預期縮減行動的速度可能會比上一次更迅速。

●美國美國7月ISM製造業採購經理指數(PMI)由前一個月的60.6點意外降至59.5點，有別於市場預期升至60.9點，顯示製造業擴張速度放慢。

●美國6月建築開支按月升0.1%，升幅低於市場預期的0.4%，但扭轉前一個月跌0.2%的勢頭。

●外媒報道，美國財政部5年多以來首次，將於未來幾個月縮減季度發債規模。

●港股ADR指數收報26,182點，跌53點或0.2%。

●即月恒生指數夜期收報26,118點，跌3點，低水118點，成交15,522張。

●紐約9月期油收報每桶71.26美元，跌2.69美元或3.64%；布蘭特10月期油收報每桶72.89美元，跌2.52美元或3.34%。

●紐約12月期金收報每安士1,822.2美元，升0.3%。

●英國富時100指數收報7,081點，升49點或0.7%；法國CAC指數收報6,675點，升63點或0.95%；德國DAX指數收報15,568點，升24點或0.16%。

●中國投資者收購土耳其大橋股權的交易傳受阻。

●瑞銀：中國監管政策或持續至年底，勿輕易撈底。

●新西蘭樓價1年升30%，將進行「人權調查」。

●騰訊有份持股的南韓遊戲開發商網石(Netmarble Corp.)表示，有意收購香港賭場遊戲公司SpinX Games Limited，涉資達到21.9億美元。

●理想汽車今起招股，入場費15,151元。