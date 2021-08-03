盧楚仁：美元呈強　3炒匯策略值博

美匯指數上周先跌後升，主要是受到聯儲局仍然未有落實退市時間表而困擾，但上星期五美匯指數有所反彈，則是受惠於美國公布的個人支出和實際個人消費出現強勁增長，再加上明年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，聯儲局應該在秋季開始減少1,200億美元的買債規模，並強調要「相當迅速地」削減買債計劃，讓量化寬鬆可以在2022年頭幾個月內結束。更說必要時要為在明年加息鋪平道路，布拉德相關極鷹派言論大大提振了美匯指數的表現。

這星期金融市場的焦點，定必會留意星期五美國所公布的失業率和非農業就業人數。目前兩者數據均預期做好，相信在這星期，外匯交易員的交易策略仍會以買入美元為主。而在過去這一個多星期外匯市場的表現中，大多數買入美元的交易員以沽澳元為主。無他的，因為澳元的基本因素是非美貨幣中最弱的一隻。

困擾澳元的基本因素包括有環球疫情惡化，中港股市出現劇烈震盪，內地經濟數據稍為放緩。所以在這形勢下，交易員集中火力狙擊澳元。除了狙擊傳統直盤澳元兌美元外，還有沽澳元兌日圓的交叉盤，因為亞洲地區股市不穩，日圓成為避險貨幣。亦有沽澳元兌紐元的交叉盤，是因為新西蘭貨幣政策已經開始收緊所導致。

3種策略當中，以沽澳元兌紐元勝算最高。若果短期亞洲股市持續不穩，沽澳元兌日圓也是上策。如果聯儲局的貨幣策略全面轉鷹的話，那麼則可以全面沽澳元兌美元。

獨立外匯商品分析師 盧楚仁