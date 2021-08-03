中國銀河國際：內銀股性價比高買得過

內地公募基金發布2021年第二季重倉持股數據，由於主動型基金持倉數據更能反映市場變化，於是對公募基金重倉股數據中的投資類型進行篩選，以主動型基金作為統一口徑，計算並分析基金持倉數據變化。

2021年第二季基金對銀行板塊持倉依舊處於低配狀態，低配比例有所收窄，2021年第二季銀行板塊低配比例為5.36%，較2021年第一季收窄0.51個百分點。其中，國有行、股份制銀行、城商行和農商行低配比例分別為4.04%、1.13%、0.06%和0.12%，較2021第一季分別增加0.5個百分點、持平、增加0.03個百分點和減少0.02個百分點。

2021年第二季基金對銀行板塊持倉比例有所下降，當前倉位處於考察期偏低水平，2021年第二季基金對銀行持倉總市值為1,040.37億元人民幣，按季減少15.68%，在中信一級行業排行榜中排行第六，按季下降一名；持倉佔比為4.08%，按季下降1.59個百分點。2011至2021年第二季，基金對銀行整體持倉佔比均值為5.86%，中位數值為5.42%，當前持倉佔比處於2011年以來偏低水平。細分領域看來，國有行、股份行、城商行和農商行持倉均值為1.15%、4.32%、0.51%及0.08%。

銀行板塊公募基金持倉比下降，預計受到經濟下行擔憂和讓利實體預期增強的影響，銀行業整體經營環境良好，基本向好趨勢不變，全面降準落地和六月社融超預期對銀行負債成本降壓，資產質量優化和信貸投放構成利好，後續關注中報業績趨化，當前板塊0.68倍市淨率，估值處於歷史偏低水平，性價比高，配置價值凸顯，持續看好銀行板塊投資機會，給予推薦評級。個股方面，推薦招商銀行、寧波銀行、興業銀行和南京銀行及杭州銀行。

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