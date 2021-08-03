林嘉麒：港股須盡快重上26565點

7月對於投資者來說絕對是一個難過的月份。中港兩地股市由7月22日開始下跌，至上周才稍為回穩，走勢驚心動魄。儘管滬綜指重上牛熊線以上，但以這輪下跌元兇──白酒股的表現來說，似乎未驚完。貴州茅台、五糧液與牛熊線還有相當大的距離，踏入8月份仍需相當留意。另一方面，以周線圖看恒指，上周已失守100周線(約26,565點)，這是恒指近年走勢的分水嶺，假如本周不能重上的話，恒指在8月仍有可能進行更深的調整。

外圍方面，本周消息多。聯儲局上周議息後，輪到澳洲央行以及英倫銀行議息，而市場焦點是周五美國7月非農就業數據和失業率。具體來看，自1950年以來，標普500指數在72年裏有19次在上半年上漲超過10%，但在強勁的上半年後，8月份的回報率中值通常會下降51個基點。對投資者來說，過去的8月是一年中表現最差的時間，而今年Jackson Hole(全球央行年會將於8月下旬舉行)或許是整個月的高潮或拐點，皆因市場預計鮑威爾將在這次會議上宣布縮表(Tapering)。

事實上，今年上半年沒有出現似樣的調整，標普500指數連續6個月上漲，創下2018年以來最長的上漲時間。不過自2010年8月以來，此前的11個8月之中有6次下跌。加上聯儲局減少買債的行動對於市場衝擊有幾大仍是未知數。有分析顯示，若上半年標普500指數上漲13%以上時，8月份的平均回報率為負0.50%。

另外，市場另一大挑戰是疫情。近期變種病毒Delta再肆虐全球，內地多個省市亦有傳播。部分投資者憂慮新一波疫情或會令部分國家再度封城，惟要重回去年最惡劣的全球封閉情況機會不大。首先，全球疫苗注射已超過40億劑，儘管接種量仍未滿意，但起碼有部分保障。同時，市場焦點放在美國佛羅里達州，該州是美國變種疫情最嚴重的地區之一。惟有季節性分析表明，美國感染Delta變種的峰值可能在未來10至12天內結束，甚至更早。再者，輝瑞有最新資料表示，與未接種疫苗的人相比，第3劑新冠疫苗導致Delta中和抗體增加100倍，與第二劑疫苗相比增加5倍，相信也是避免全球再走回頭路封城的強心針。

筆者最大的擔心繼續是早前文稿提及的美股高估值問題，只要投資市場一直願意承受高估值的現況，美股美債的派對繼續，否則全球將進入一輪估值調整的下跌。

獨立股評人 林嘉麒(作者並未持有以上股份)