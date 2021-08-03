港股倒跌300點　騰訊急瀉9%　滙豐回吐

港股高開53點後隨即倒跌，恒生指數挫300點，低見25,935點，暫於兩萬六關爭持。國企指數跌近百點；科技指數跌120點，主板成交400億港元。

內地中辦、國辦印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，要求引導學生合理使用電子產品，控制使用時長，防止網絡沉迷。騰訊應聲急挫9.2%，低見431港元，暫維持逾8%跌幅，是表現最差藍籌；網易更瀉逾13%。

其他大型科網股普遍下跌；快手跌4.3%；金山軟件跌3.7%；美團跌1.5%；阿里巴巴及嗶哩嗶哩跌0.7%。小米集團靠穩；京東集團升近1%。

其他藍籌股個別發展，信義光能飆8.8%表現最佳；碧桂園服務升5.2%緊隨其後。滙豐控股績後回吐逾2%；國際油價挫逾3%；中國石油及中國海洋石油跌1.8%及1.1%。香港交易所跌1%。

理想汽車招股，個別汽車股有追捧。比亞迪股份及吉利汽車升4.2%及3.9%；小鵬汽車升2.9%。

【09:20】港股靠穩 比亞迪飆5% 滙豐回吐

道指期貨升過百點，港股開市靠穩。恒生指數升53點，報26,289點；國企指數高開60點，報9,396點；科技指數升42點，報6,838點。

藍籌股以兩隻國策受惠股表現最佳，比亞迪股份升5.3%；信義光能升4.4%。滙豐控股績後回吐，股價跌2.2%報42.5元。

大型科網股個別發展，京東集團升3.1%，是表現最佳科指成分股。阿里巴巴及美團升1.9%及1.2%；小米集團無起跌；騰訊跌1.3%。