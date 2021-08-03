小米次季歐洲手機出貨量增14%　超越三星成一哥

三星以24%的市場份額位居第2名，其智能手機出貨量按年跌7%，至約1,200萬部。Strategy Analytics執行董事Neil Mawston指出，三星在Galaxy A系列的新5G機型上表現良好，但面對蘋果iPhone以及中國品牌手機的競爭日益激烈。

至於iPhone以19.2%的市場份額排名第3，出貨量按年增長15.7%，至約960萬部。

OPPO(不包括Realme和一加)在OPPO A和Reno系列的支持下，以市場份額5.6%位居第4，其智能手機出貨量激增180%，至280萬部。

Realme憑藉新推出的Realme 8系列打入歐洲排名第5位，其市場份額3.8%，智能手機出貨量飆18倍，至190萬部。