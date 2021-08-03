內地警惕網絡遊戲危害 相關股被洗倉 網易急瀉15%
2021年08月03日 09:55
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(中新社圖片)
內地中辦、國辦印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，要求引導學生合理使用電子產品，控制使用時長，防止網絡沉迷。擁有最多熱門遊戲如《王者榮耀》及《和平精英》的騰訊(00700)應聲急挫逾10%，低見425.6港元，是表現最差藍籌；網易(09999)更瀉逾15%，低見133.4元。
其他手遊股亦重創，中手游(00302)瀉22.27%，低見3.49元；心動公司(02400)低見34.6元，挫21.74%。至於新娛科控股(06933)、祖龍娛樂(09990)、IGG(00799)、創夢天地(01119)及嗶哩嗶哩(09626)分別跌9%至16%。
官媒發文指出，遊戲危害愈來愈得到社會的共識，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」指代。這一新型「毒品」卻突飛猛進、發展壯大成一個巨大的產業。2020年，中國遊戲市場實際銷售收入2,786.87億元人民幣，佔據行業半壁江山的騰訊遊戲實現營業收入1,561億元人民幣。過度使用網絡遊戲對未成年人生理和心理的雙重負面影響。
針對種種問題，業內指出，防範青少年沉迷網絡遊戲是一個複雜的系統工程，需要政府主管部門、學校、家庭及企業的多方協作和聯動，出台更嚴格的管理辦法，才能更有效地達到目的。相關人士建議，除了要求平台增強社會責任意識，不單純追逐利益，完善未成年人防沉迷系統，完善平台內容審核機制，減少不良信息進入未成年人視野。處罰的力度要同步跟上。