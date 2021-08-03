內地警惕網絡遊戲危害　相關股被洗倉　網易急瀉15%

官媒發文指出，遊戲危害愈來愈得到社會的共識，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」指代。這一新型「毒品」卻突飛猛進、發展壯大成一個巨大的產業。2020年，中國遊戲市場實際銷售收入2,786.87億元人民幣，佔據行業半壁江山的騰訊遊戲實現營業收入1,561億元人民幣。過度使用網絡遊戲對未成年人生理和心理的雙重負面影響。

針對種種問題，業內指出，防範青少年沉迷網絡遊戲是一個複雜的系統工程，需要政府主管部門、學校、家庭及企業的多方協作和聯動，出台更嚴格的管理辦法，才能更有效地達到目的。相關人士建議，除了要求平台增強社會責任意識，不單純追逐利益，完善未成年人防沉迷系統，完善平台內容審核機制，減少不良信息進入未成年人視野。處罰的力度要同步跟上。