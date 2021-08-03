【高盛推介】阿里今派成績表　揀稍遠收回價產品控風險

高盛(亞洲)有限責任公司：將於今日(3日)收市後公布業績的阿里巴巴，昨日重上190港元水平，收市升約1.5%；今早高開後倒跌，最新跌約1.5%。市場料阿里2022財年首財季，非公認會計準則淨利潤料介乎364.69億至421.96億元人民幣，按年下跌7.6%至上升6.9%。

觀察輪證資金流向，可見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約180萬元，並較集中在184元以上收回價的貼牛。而昨日部署熊證的資金則傾向沽出，並有部分轉倉至200元附近收回價的產品。

由於業績前股價會較波動，因此投資者在部署時，應選擇稍遠收回價的產品以控風險。

昨日汽車板塊繼續領漲，當中比亞迪收市升約8%；今早繼續上升，最高見272元，觸及半年高位，最新漲約3%，為連續第5日上升。中國汽車工業協會公布最新數據，今年上半年，全國汽車商品累計進出口總額為1,088.1億美元，按年增長60.1%。

觀察輪證資金流向，可見近期資金兩邊部署，當中牛證於昨日錄得約860萬元資金流入，並集中在215元以上收回價的產品。而熊證則於昨日錄得約430萬元資金流入，並集中在280至290元收回區域的產品。

快手近期在低位徘徊，而早前亦未有跟隨大市反彈，表現較落後。當中昨日升約0.6%，但今早再度下跌，最新挫逾6%。有報道指，快手旗下電商平台，於上周四(7月29日)舉行直播帶貨活動，錄得銷售額逾3,000萬元人民幣。

觀察輪證資金流向，可見近期資金持續部署牛證，當中昨日94至96元，及84至86元收回區域的遠牛獲資金流入。而昨日流入熊證的資金則較集中在124至126元收回區域的產品。

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