【高盛推介】阿里今派成績表 揀稍遠收回價產品控風險
2021年08月03日 11:00
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：將於今日(3日)收市後公布業績的阿里巴巴，昨日重上190港元水平，收市升約1.5%；今早高開後倒跌，最新跌約1.5%。市場料阿里2022財年首財季，非公認會計準則淨利潤料介乎364.69億至421.96億元人民幣，按年下跌7.6%至上升6.9%。
觀察輪證資金流向，可見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約180萬元，並較集中在184元以上收回價的貼牛。而昨日部署熊證的資金則傾向沽出，並有部分轉倉至200元附近收回價的產品。
由於業績前股價會較波動，因此投資者在部署時，應選擇稍遠收回價的產品以控風險。
投資者如看好，遠牛選擇可留意阿里牛(53270)，與現價有約14.5元收回距離。近牛選擇可留意阿里牛(52567)，與現價有約9.5元收回距離。投資者如看淡，可留意屬遠熊的阿里熊(62548)，與現價有約30.5元收回距離。
阿里牛(53270)，收回價175元，行使價173元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里牛(52567)，收回價180元，行使價178元，換股比率500，槓桿比率13.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里熊(62548)，收回價220元，行使價222元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
昨日汽車板塊繼續領漲，當中比亞迪收市升約8%；今早繼續上升，最高見272元，觸及半年高位，最新漲約3%，為連續第5日上升。中國汽車工業協會公布最新數據，今年上半年，全國汽車商品累計進出口總額為1,088.1億美元，按年增長60.1%。
觀察輪證資金流向，可見近期資金兩邊部署，當中牛證於昨日錄得約860萬元資金流入，並集中在215元以上收回價的產品。而熊證則於昨日錄得約430萬元資金流入，並集中在280至290元收回區域的產品。
投資者如看好，可留意屬貼牛的新上市比迪牛(54061)，與現價有約53.5元收回距離。投資者如看淡，近熊選擇可留意比迪熊(52675)，與現價有約16.5元收回距離。遠熊選擇可留意比迪熊(68348)，與現價有約36.5元收回距離。
比迪牛(54061)，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率4.3倍，新上市貼牛。
比迪熊(52675)，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率17.4倍，市場上槓桿最高近熊之一。
比迪熊(68348)，收回價300元，行使價304元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
快手近期在低位徘徊，而早前亦未有跟隨大市反彈，表現較落後。當中昨日升約0.6%，但今早再度下跌，最新挫逾6%。有報道指，快手旗下電商平台，於上周四(7月29日)舉行直播帶貨活動，錄得銷售額逾3,000萬元人民幣。
觀察輪證資金流向，可見近期資金持續部署牛證，當中昨日94至96元，及84至86元收回區域的遠牛獲資金流入。而昨日流入熊證的資金則較集中在124至126元收回區域的產品。
投資者如看好，近牛選擇可留意快手牛(69577)，與現價有約5.7元收回距離。遠牛選擇可留意快手牛(51430)，與現價有約15.7元收回距離。投資者如看淡，可留意新上市快手熊54089，與現價有約54元收回距離。
快手牛(69577)，收回價100元，行使價97元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
快手牛(51430)，收回價90元，行使價87元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
快手熊(54089)，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率1.9倍，新上市。
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