【高盛推介】騰訊挫至近1年低位　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊由上周五(7月30日)起開始連跌，當中昨日(8月2日)跌約0.8%，今(3日)早則急跌，低開約1.3%後隨即跌幅擴大，暫低見423.6元，迫近1年低位。最新仍挫近9%，報432.6元。

央媒《經濟參考報》發表文章指，當前未成年人網絡沉迷現象普遍，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，當中騰訊旗下《王者榮耀》被點名。有券商指，內地對互聯網行業的反壟斷及房地產政策的進一步收緊，料至少持續至今年底。

觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金轉向部署好倉，錄得約2,330萬元資金流入，為昨日最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約1,440萬元，牛證則佔約890萬元，並集中在440元以上收回價的產品。

淡倉方面，則見昨日部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至495元以下收回價的貼熊。

觀察港股通資金流向，則見昨日北水繼續沽出騰訊，錄得約16.9億元資金淨買入。

由於騰訊再度急跌，因此投資者在部署反彈時，宜重新審視產品條款，例如可選擇貼價認購證以控風險。及避免盲目選擇早前留意，但已不適合現況部署的產品。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。