【高盛推介】騰訊挫至近1年低位 輪證點揀？
2021年08月03日 11:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊由上周五(7月30日)起開始連跌，當中昨日(8月2日)跌約0.8%，今(3日)早則急跌，低開約1.3%後隨即跌幅擴大，暫低見423.6元，迫近1年低位。最新仍挫近9%，報432.6元。
央媒《經濟參考報》發表文章指，當前未成年人網絡沉迷現象普遍，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，當中騰訊旗下《王者榮耀》被點名。有券商指，內地對互聯網行業的反壟斷及房地產政策的進一步收緊，料至少持續至今年底。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金轉向部署好倉，錄得約2,330萬元資金流入，為昨日最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約1,440萬元，牛證則佔約890萬元，並集中在440元以上收回價的產品。
淡倉方面，則見昨日部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至495元以下收回價的貼熊。
觀察港股通資金流向，則見昨日北水繼續沽出騰訊，錄得約16.9億元資金淨買入。
由於騰訊再度急跌，因此投資者在部署反彈時，宜重新審視產品條款，例如可選擇貼價認購證以控風險。及避免盲目選擇早前留意，但已不適合現況部署的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的低街貨騰訊購(22448)，並可留意另一隻年期約4個月，亦屬貼價的低街貨騰訊購(22441)。牛證方面可留意騰訊牛(52570)，與現價有約35元收回距離。遠牛選擇可留意騰訊牛(51444)，與現價有約45元收回距離。
騰訊購(22448)，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿7.7倍，較貼價、低街貨。
騰訊購(22441)，行使價500元，2021年11月24日到期，實際槓桿7.7倍，貼價、低街貨。
騰訊牛(52570)，收回價390元，行使價387.2元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
騰訊牛(51444)，收回價380元，行使價377.2元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，近45元收回距離遠牛。
投資者如看淡，可留意騰訊熊(53293)，與現價有約75元收回距離。
騰訊熊(53293)，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率5.43倍，近75元收回距離熊證。
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