【瑞通推介】恒指跌穿兩萬六　資金即市撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場關注變種病毒和經濟復甦情況，道指隔晚創新高後回落，收報34,838點，跌97點(或0.3%)。恒指上日收報26,235點，升274點(或1.1%)。今早回落逾300點，跌穿26,000點。 恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾4,200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,800萬元，反映投資者看淡港股走勢。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

比迪熊證52164)，收回價：278元，槓桿比率：13.8倍

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