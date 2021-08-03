【瑞通推介】恒指跌穿兩萬六 資金即市撈牛
2021年08月03日 11:37
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瑞通認股證牛熊證銷售部：市場關注變種病毒和經濟復甦情況，道指隔晚創新高後回落，收報34,838點，跌97點(或0.3%)。恒指上日收報26,235點，升274點(或1.1%)。今早回落逾300點，跌穿26,000點。 恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾4,200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,800萬元，反映投資者看淡港股走勢。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。
北水繼續從科技股流走，昨有約16.85億元北水淨沽出騰訊(00700)，是淨賣出最多港股。騰訊股價昨跌穿460元後獲承接，收市跌幅收窄至0.8%，報475元。今早急瀉9%，曾跌穿430元。官媒點名騰訊《王者榮耀》，指網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響。輪證資金流方面，超過2,300萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾1900萬元淨流出。
同屬網遊股的網易(09999)亦捱沽，今早曾低見134元以下，急挫逾15%。昨有逾100萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾110萬元淨流入。
中央政治局上周開會，支持新能源汽車加快發展，刺激汽車股做好。獲大行唱好的比亞迪股份(01211)，昨日A股升停板兼創新高，連帶H股升8%收市，收報258.2元，盤中一度升破260元，是表現最好藍籌股。今早再飆逾5%，高見272元，其後升幅收窄，短線觀察歷史高位278.2元的阻力。昨有約7.8億元北水淨買入比亞迪，是淨買入最多港股。輪證資金流方面，分別有逾880萬元和700萬元淨流入其好倉和淡倉。
近日反覆向下尋底的中海油(00883)昨呈現反彈，一度升穿7.9元，重越10天線，收升1.3%於7.8元。集團宣布有油田提前投產。不過石油輸出國組織(OPEC)7月份的石油產量升至15個月新高，加上市場對經濟前景感到憂慮，油價隔晚受挫。中海油今早回軟，下試7.7元。昨有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉則有小量資金淨流出。
滙控(00005)昨早最多升4.9%，高見45.15元，中午公布業績後升幅逐步收窄，收報43.45元，升0.9%。集團上半年列賬基準稅前利潤按年增1.5倍至108.39億美元，勝預期，但恢復派中期息每股7美仙少過預測。管理層指有信心實現今年股息政策目標，並會按季度審視回購計劃。滙控今早回吐約2%，於43元以下整固。昨有逾110萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾120萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(17810)，行使價：28600點，2021年12月到期，實際槓桿：12.8倍
恒指貼價、中短期沽(17845)，行使價：25100點，2021年11月到期，實際槓桿：9.8倍
騰訊價外、中年期購(17828)，行使價：534.3元，2022年4月到期，實際槓桿：4.6倍
騰訊輕微價外、中年期沽(22278)，行使價：390元，2022年2月到期，實際槓桿：5.7倍
比迪輕微價外、中短期購(16418)，行使價：288.88元，2021年12月到期，實際槓桿：4.3倍
比迪價外、中短期沽(16906)，行使價：220.68元，2021年12月到期，實際槓桿：3.2倍
海油輕微價外、中短期購(27303)，行使價：8.28元，2021年12月到期，實際槓桿：6.5倍
海油輕微價外、短期沽(27349)，行使價：6.99元，2021年9月到期，實際槓桿：11.6倍
匯豐輕微價外、中短期購(18200)，行使價：44.88元，2022年1月到期，實際槓桿：8.3倍
匯豐輕微價外、中年期沽(18201)，行使價：40元，2022年1月到期，實際槓桿：6.2倍
長汽價外、中短期購(20983)，行使價：43.88元，2022年1月到期，實際槓桿：3.4倍
中芯輕微價外、中短期購(25954)，行使價：28.88元，2021年12月到期，實際槓桿：4.2倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(53889)，收回價：25300點，槓桿比率：40倍
恒指熊證(51999)，收回價：26400點，槓桿比率：47.4倍
騰訊牛證(53057)，收回價：395元，槓桿比率：10倍
騰訊熊證(51079)，收回價：516.8元，槓桿比率：4.6倍
比迪牛證(53899)，收回價：205.08元，槓桿比率：3.8倍
比迪熊證52164)，收回價：278元，槓桿比率：13.8倍
海油牛證(55054)，收回價：6.98元，槓桿比率：8.1倍
海油熊證(68055)，收回價：8.9元，槓桿比率：4.6倍
匯豐牛證(60131)，收回價：39元，槓桿比率：9.7倍
匯豐熊證(54091)，收回價：48元，槓桿比率：5.4倍
長汽牛證(53898)，收回價：34.8元，槓桿比率：11.3倍
中芯牛證(51966)，收回價：24.5元，槓桿比率：7.4倍
中芯熊證(68373)，收回價：30元，槓桿比率：4.9倍
重要風險通知
本結構性產品並無抵押品。
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閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。