【產經直播】港股難言脫險？
2021年08月03日 11:42
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港股周二(3日)表現反覆，再跌穿二萬六關，大市難言脫險？科技股成跌市元兇，內地官媒以「『精神鴉片』竟長成數千億產業」為題，批評網絡遊戲對未成年人身心，文中更點名提到騰訊(00700)旗下遊戲《王者榮耀》，監管陰霾沒完沒了，騰訊股價急瀉，有排都未見底？板塊前景凍過水？心郁郁想博反彈，點做先減低風險？
資金繼續追逐國策三寶，潔淨能源、電動車以及半導體板塊保持強勢，可繼續放紙鳶？未有貨的投資者若想高追的話，有甚麼策略可減低風險？
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