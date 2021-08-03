渣打上半年稅前基本溢利26.8億美元　恢復派息兼回購

集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)表示，除稅前基本溢利按年增加37%，受惠於貸款減值情況改善、基本業務勢頭強勁，以及各項策略性重點工作進展理想。除稅前法定溢利則飆升57.28%至25.59億元。

集團指，普通股權一級資本比率超出13至14%的目標範圍，故計劃回購股份，並將於短期內開始進行回購，並宣派每股3美仙的中期股息。集團預計即使進行回購及派息，仍有充足資金用作推動業務增長或於今年稍後再作回購，亦預期日後可提高每股全年股息金額。

上半年淨利息收入減少3.62%至33.75億美元，當中淨息差收窄18點子，足以超過抵銷交易額的增加，反映了集團大部分主要市場減息的效應。集團料強勁的客戶需求將延續至下半年，估計今年全收收入相與去年相若，並將於2022年度起重回5至7%增長的中期指引水平。