皇冠再有高管「跳船」　墨爾本賭場CEO辭職

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)近年備受非法招賭、洗錢等負面消息困擾，公司周二(3日)披露再有高級管理人員「跳船」。是次辭職的是處於集團監管風波風眼的皇冠墨爾本賭場行政總裁Xavier Walsh，他會在8月20日下台，但會協助公司直至合約在12月9日完結為止。

集團沒有披露Walsh辭職的原因，不過恰巧的是，皇冠於同日需要在墨爾本所屬維多利亞省的皇家委員會作結案陳詞。不難令人聯想Walsh的辭職與公司被調查有關。皇冠表示，在徵詢監管當局意見後，稍後會委任他的替代人選。

皇冠的監管風波，緣於2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕及被定罪；2019年公司又被多家澳洲媒體鋪天蓋地踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介(疊碼仔)或涉嫌販毒。

迄今已令皇冠未能啟動其悉尼賭牌，而維多利亞省及西澳省政府更先後成立最高級別的調查機構皇家委員會，去調查皇冠是否適合繼續持有該兩省的賭牌。換言之，在最壞情況之下，公司會失去澳洲所有賭牌。

事件亦已觸發多名董事及高管辭職，包括被指是帕克「最忠實副官」的Guy Jalland和Michael Johnston，在今年2月10日辭去皇冠董事，5日後集團行政總裁Ken Barton亦跳船。

Barton曾被調查專員抨擊他對於有犯罪分子利用皇冠的銀行帳戶洗黑錢的警告無動於衷是「完全莫名奇妙」，其在與帕克分享甚麼資訊的問題上選擇誤導少數股東是「可怕的決定」。