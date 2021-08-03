內地官媒及券商齊撐港股 估值偏低已到買貨時機

內地官媒周二(3日)發文指，認為港股估值已處於相對低位，並預期下半年在港上市企業業績將超出預期，布局港股的時機已到。是次罕有針對港股「發聲」並力撐，對南下資金動向及港股後市走勢惹關注。

官媒表示，港股在8月首個交易日重上26,000點大關，之前令投資者感到擔憂的部分利淡因素可能已被消化。而7月港股出現大幅調整，「北水」破天荒累計淨走資635億元。

中金公司稱，港股大幅回調後，估值已由原先相對偏高位置回到歷史均值之下，處於相對低位，當中食品零售、消費服務及媒體娛樂等股份的估值已跌至2006年均值之下，而房地產、能源、銀行及保險更處於歷史區間的底部。

中金又稱，恒生科技指數目前0.77倍的PEG指標(市盈率相對盈利增長率)明顯低於中國創業板及美國納斯達克的1.54倍及1.82倍。另外，近期海外資金沒有出現市場所擔憂的大幅流出現象，儘管港股面臨部分不確定因素，但若政策和市場情緒風向轉佳，短線可能會推動股市回穩反彈。

光大証券估計，下半年經濟增長有機會勝預期，且帶動企業業績大幅增加，預期2021年及 2022年港股(非金融企業)獲利增長各為46%及17%。