信義玻璃料浮法玻璃價格可彌補成本上升

集團三個玻璃產品業務—浮法玻璃、汽車玻璃和建築玻璃均錄得顯著增幅。期內，浮法玻璃的收入上升138.6%至96.28億元，佔總營業額的70.9%，汽車玻璃收入增加19.6%至25.84億元，建築玻璃上升45.4%至13.62億元，佔比分別為19%和10.1%。

截至6月底，按日熔量計，信義玻璃在中國及亞洲(含中東地區)的浮法玻璃市場份額分別為12.3%及11.2%，共有33條生產線，信義集團董事局主席李賢義透露，去年至今年初差不多完成生產線的冷修工作，2021年下半年公司將完成收購海南省澄邁縣的4條浮法玻璃生產線，日熔量共2,400噸，暫未有新的併購目標，將繼續尋找符合公司目標的機會。

公司的年度有效產能目標為浮法玻璃增29.1%至820萬吨，汽車玻璃(替換市場)增7.5%至2,150萬件，以及建築玻璃增43.1%至57.1萬吨。

對於國際海運運費大幅上升，信義玻璃執行董事李聖根表示，公司主要出口的汽車玻璃毛利保持穩定水平，加上現已接獲兩個月訂單，有能力將成本轉嫁予客戶。浮法玻璃主要原材料為純鹼及天然氣，李賢義指國內天然氣依賴進口，下半年價格持續上漲屬無可厚非，不過公司與國內大型供應商有直接合作關係，價格上具協商機制，價格相對同業穩定，而且來源一部分來自進口、一部分來自本地供應商，還有一部分是液化天然氣，因此價格上漲壓力相對少。

而由於天然氣價格年內不斷上升，導致浮法玻璃價格今年創歷史新高，他指工信部針對水泥玻璃行業產能置換實施辦法自8月1日實施，內地推進碳中和及減碳排，因上游限制新增產能，但下游需求增加，以致價格高企，下半年供求關係緊張情況將延續，料浮法玻璃價格會高於上半年，但華北、東北的季節性因素或影響冬天價格較波動，整體而言，產品售價可彌補原材料價格上升，不會為毛利率帶來影響。