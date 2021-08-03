資金上周流入美國及亞洲　安聯投信仍看好美股後市

聯儲局最新聲明偏向鴿派，外媒引述安聯投信表示，當局表示將維持當前趨近於零的利率及購債規模、持續提供市場流動性，美股多數指數早前再創新高。據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括已開發歐洲、拉丁美洲、歐非中東及全球新興市場等地股市資金多呈小幅淨流出狀態，但美國及亞洲不含日本兩地股市則迎來資金淨流入，其中美股淨流入約95.26億元，動能居全球之冠。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，聯儲局已開始針對縮減購債進行討論，但時間未確定，同時也表示其將持續關注美國就業市場改善狀況，並指經濟仍持續朝着復甦方向前進。對於通膨則維持之前對外發言基調，表示目前較高通脹為暫時性因素，加上此次聲明仍維持當前趨近於零利率，整體態度可解讀為中性偏向鴿派。

謝表示，雖然經濟溫和回升及通脹在過去數月讓投資者擔心聯儲局可能隨時加息，但從其聲明中可看出，就業市場狀況是加息政策的重要考量之一，美國的就業人口到6月為止仍較疫情前少了680萬人，勞動市場恢復仍需較長時間。其中，特別應觀察低階工作的恢復狀況、服務業重啟狀況、疫情期間發放補貼結束後的就業意願，以及基建政策帶來的就業機會，最為後續判斷的參考。

她稱，從聯儲局會的各式發言及聲明皆可看出，影響貨幣政策開始緊縮的因素除了通脹狀況外，也與包括就業市場在內的整體經濟狀況息息相關，而因當前美國就業市場恢復速度較慢，且不動產市場及工業部門等部分數據仍未達預期，當局應不會於短期內貿然加息，加上在真正升息前，也會先以逐步縮減購債規模方式開始，在此之前應仍會以此中性偏鴿的態度，提供流動性支持市場。

投資建議方面，她表示，今年以來，全球股市以疫苗施打進度較快的歐美國家表現較佳，其中美股持續表現強勁，包括道指、標指及納斯達克等主要指數過去數月以來持續創高，雖然當中包括病毒、通脹等影響而有所波動，但在經濟復甦方向不變、企業獲與展望利等基本面利多支撐下，後市仍然相對看好，且為全球市場中相對強勢之資產，可在出現修正時適時參與符合長期增長趨勢，或受惠當前經濟復甦的類股，把握成長契機。

安聯投信又指，中國近來在監管上針對部分產業有所調整，影響市場擔心資金流向可能不利於亞股後市表現，但因目前人民幣仍相對穩定。短期來看，相關議題尚屬可控，且對台股影響也有限，但日後政策調控是否持續加大，仍須密切留意。