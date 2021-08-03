九龍貨倉住宅重建項目申減單位面積　擬建1782伙

近年樓價不斷攀升，發展商配合市場負擔能力，興建更多中小型單位。會德豐地產就旗下九龍灣九龍貨倉住宅重建項目，向城市規劃委員會提交新方案，大幅縮減單位面積，擬建1,782個單位，較10年前獲批方案勁增近千伙。

據該會文件，上述地盤位於啟興道1至5號，佔地約165,812方呎，最新計劃以5倍地積比率，興建7幢28層高分層住宅，另設兩層地庫，總樓面約829,059方呎，平均每伙面積約465方呎，同時提供公眾海濱長廊。

項目對上於2011年曾獲批住宅發展，當時准作商住項目發展，興建7幢31層高住宅及兩座1層高商用物業，提供784個單位，單位平均面積約1,049方呎。相比之下，新方案放棄商業面積作純住宅用途，每伙平均面積大幅縮減約55.7%，令總單位量較舊方案大增998伙，增幅達約1.27倍。

申請人指出，最新擬議申請有助抒緩緊張的房屋供應，回應市場對住屋需求的轉變，淘汰區內不兼容的工業用途。

資料顯示，該地盤於2016年曾獲政府批出補價地金額，每方呎逾6,000港元水平，當時發展商認為金額過高，最終未有落實重建。而會德豐地產亦有就項目研究不同發展方案，該物業於2017年1月曾獲屋宇署批出建築圖則，准建1幢22層高商業大樓。