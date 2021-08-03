領展王國龍：料消費券可提高市民消費意欲12至18個月

有指政府派發的2,000元電子消費券，市民很快會用完，對零售業的刺激不能持久。領展行政總裁王國龍不同意有關說法。他認為，政府已深思熟慮將5,000元總數分3次來派發，亦有市民因遲了申請而滯後收到第一批發放的金額，預期消費券對消費意欲的正面影響可以維持12至18個月。可望將過去兩年疫情對零售及餐飲業的挑戰慢慢帶回正常水平。

隨着電子支付系統愈來愈盛行，他看到過去一年確實有更多的零售商安裝電子收費系統，例如八達通等以迎合潮流。王氏稱，目前領展商場租戶絕大部分已裝置了電子收費系統，旗下街市租戶亦有60%以上租戶安裝相關系統，可受惠於本次政府發放電子消費券。

領展商場中式酒樓租戶黎偉在表示，政府首日發放消費券當日其酒樓生意上升40至50%，反應理想，估計平日一至五生意額亦會升10至20%。其酒樓會以送禮物方式去配合，冀吸更多生意。