道期升148點 金價報1809美元
2021年08月03日 16:22
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美匯指數報91.98；港匯見7.7761；離岸人民幣(CNH)報6.4630；美元兌日圓報109.24；歐元企1.1879，英鎊處1.3916。金價報1,809美元。油價向上，布油報73美元，紐油報71.36美元。道指期貨升148點。
●恒生指數全日跌40點或0.16%，收報26,194點。國企指數收報9,320點，跌16點或0.17%；科技指數收報6,696點，跌99點或1.47%，主板成交2,037億港元。騰訊跌6.1%，報446元。https://bit.ly/3xnY7Rr
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-渣打中期亞洲稅前溢利升40%，貢獻集團8成。
-港燈上半年多賺8.5%，第一次中期息15.94仙。
-奈雪的茶爆出衞生問題，股價曾瀉逾10%。
-內地警惕網絡遊戲危害，相關股被洗倉，網易曾瀉15%。
●滬綜指跌16點，外資連續5日淨買入。https://bit.ly/3rR2gfJ
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●新加坡開綠燈！虛幣交易所Independent Reserve獲准營運。
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●全球併購交易規模逼近4.3萬億元，勢創史上最旺夏季。
●小米次季歐洲手機出貨量增14%，超越三星成一哥。
●中國經濟：
-市監總局對涉嫌抬價汽車晶片經銷商立案調查。
-內地上半年黃金產量降10%，消費量反彈近7成。
-中國華融傳出售於螞蟻消費金融持股。