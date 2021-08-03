道期升148點　金價報1809美元

美匯指數報91.98；港匯見7.7761；離岸人民幣(CNH)報6.4630；美元兌日圓報109.24；歐元企1.1879，英鎊處1.3916。金價報1,809美元。油價向上，布油報73美元，紐油報71.36美元。道指期貨升148點。

-內地官媒及券商齊撐港股，估值偏低已到買貨時機。

-渣打上半年稅前基本溢利26.8億美元，恢復派息兼回購。

-渣打中期亞洲稅前溢利升40%，貢獻集團8成。

-港燈上半年多賺8.5%，第一次中期息15.94仙。

-奈雪的茶爆出衞生問題，股價曾瀉逾10%。

-內地警惕網絡遊戲危害，相關股被洗倉，網易曾瀉15%。

●馬士基料全球航運市場持續增長，調高今年盈利預測。

●疫情復發，澳航停薪休假員工再增2,500人。

●澳洲維持利率0.1厘不變，料2024年才具加息條件。

●新加坡開綠燈！虛幣交易所Independent Reserve獲准營運。

●IMF：疫情令全球經常帳逆差擴大，人民幣去年被低估0.5%。

●全球併購交易規模逼近4.3萬億元，勢創史上最旺夏季。

●小米次季歐洲手機出貨量增14%，超越三星成一哥。

●中國經濟：

-市監總局對涉嫌抬價汽車晶片經銷商立案調查。

-內地上半年黃金產量降10%，消費量反彈近7成。

-中國華融傳出售於螞蟻消費金融持股。