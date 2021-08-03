「滴灌通」今起啟動　李小加：高度契合監管政策

連接中國小微企業及全球資本的投資平台滴灌通周二(8月3日)起啟動，其創始人李小加表示，小微企業是投資藍海，惟目前全球投資者尚未涉足，期望「滴灌通」能把機構投資者的大量資金，精準投入總規模龐大的小微企業。

他指，滴灌通具六項投資策略「SHARPE」，包括小微投資單筆小額(Small in amount)、大量投資組合(Huge in number)、數碼化管控機制(ARM, automated repayment mechanism)、持續優化(Progressive)的投資組合，及新型交易所(Exchange)，以吸引投資者參與，為小微企提供長期穩定的流動性。

對於近期的監管問題，李小加認為，監管的邏輯十分清晰，針對系統性風險、市場公平性，而「滴灌通」是支持中國小微企業，並不涉及壟斷或影響市場公平性。雖然平台具互聯網概念，但所牽涉的數據均是平台上的企業自行披露，而非消費者相關，不違反私隱、公平等問題，強調平台將高度契合監管政策，對此沒有顧慮。

滴灌通創始人張高波表示，中國推動「雙循環」，資金普遍對內需行業有興趣，不會集中於某些特定行業，相信以不同行業的小微企，所組成的投資組合能達到分散風險之效。

滴灌通和其母公司牛碼集團為中國小微企業長期穩定的合作夥伴，除了為小微企業提供發展規律的長期資金，更希望創造一個勞動創業者服務平台，為小微企業提供一個獲取融資、營運支援、尋求戰略夥伴和互相學習交流的生態網絡。