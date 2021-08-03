7月份工商舖買賣總額147億元　按年飆2.9倍

工商舖市場受惠於多項利好因素，交投量走勢穩定。根據中原(工商舖)統計，7月份工商舖市場錄約628宗買賣個案，涉及總成交金額約147.09億元，較去年同期大幅上升約85.8%及2.9倍。

該董事總經理潘志明表示，上月份工商舖市場買賣成交較6月只輕微減少約5%，但已是自今年3月起，連續4個月錄得超過600宗水平。而金額方面，7月份成交總額比6月約255.54億元減少約42.4%。金額大減主要是由於今年6月份錄得九龍灣國際展貿中心全幢逾百億元成交，若扣除此宗大手交易後，該月總金額約150.54億元，與7月份相若。

他又稱，上月份工廈及寫字樓成交量與上月相若，商舖市場成交宗數則按月少約17%，反映個別低於市價盤源已逐漸被消化，不少業主趁勢提價而造成買賣雙方拉鋸局面。雖然該3個類別最新成交量對比6月份未見升勢，但已較去年市況大為改善。翻查資料，2020年工廈、商廈及舖位單月最低成交宗數，分別約100宗、約16宗及約17宗。

潘指出，第一期消費券已日前派發，不少市民已陸續提取，零售及餐飲食肆已率先受惠，消費力有望進一步上升，預料有關效應會持續一段時間，帶動工商舖買賣及租賃市場表現，當中商舖市場最先受惠。