內房響警！「三道紅線」下近3年1100家企業破產

內地持續調控房地產市場，早前對發展商推出「三道紅線」的財務要求，有媒體報道，今年1至7月，中國遞交破產文件的房地產企業已達249家，儘管絕大部分為地方型小房企，但A股已披露半年財務預告的50家上市房企中，近半中小型房企預告錄得虧損，情況並不樂觀。

統計發現，中國近3年聲請破產的房企呈現上升趨勢，2019年377家房企宣告破產、2020年470家房企宣告破產，今年首7個月宣告破產的房企已經達到249家，換言之，近3年來約1,100家房企宣布破產。

除了地方型小房企外，一些中型房企的日子也不好過，例如由前「寧波首富」熊續強創辦的銀億，其2021年上半年歸屬上市公司股東的淨虧損預計為3至3.7億元人民幣，該公司現在已經進入破產重整程序中。

事實上，「三道紅線」對中國房地產市場的管控逾來逾嚴，大型房企最擔心的還是流動性風險。內地百強房企中，很多都存在嚴重的「借新還舊問題，當新的借不到，舊的必須還，就會出現金融風險。

所謂「三道紅線」，是指2020年8月中國住建部、中國人行召集房企開會時提出的3個監管要求，包括：剔除預收款的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍。