阿里巴巴季度淨利潤451億人幣 　回購額增至150億美元

董事會已授權公司將回購計劃總額從100億美元提升至150億美元，有效期到2022年底。

活躍用戶方面，截至2021年6月30日季度，阿里巴巴生態體系全球年度活躍消費者達到了11.8億，較上一季度增加4,500萬。淘特年度活躍消費者增長至超1.9億，閒魚本季度移動月活躍用戶超過1億的里程碑。

電商業務方面，期內來自中國零售商業的收入為1358.06億元，相較2020年同期增長34%。客戶管理收入同比增長14%，主要由於中國零售市場線上實物商品GMV的增長。

社區商業平台業務持續展現快速增長，GMV及區域分撥中心的建築面積按季度分別增長約200%及260%。通過提高優質的商品供給和按時派送，持續提升消費者體驗。

雲業務收入160.5億元，按年增長30%，市場預估169.8億元，增長主要受到來自互聯網、金融服務及零售行業客戶收入的強勁增長所推動。