收租客出手！北角維港頌套三房連租約2400萬易手

二手市持續轉旺，吸引收租客再度出手，有同類買家就以2,400萬元，連租約購入北角維港頌套三房單位，日後作長線投資之用。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角維港頌6座中層A室連租約單位，實用面積約880方呎，套三房連工人房間隔，獲長線收租客以2,400萬元承接，實用呎價約27,273元，新買家購入上址作長遠投資之用，原業主於2017年5月以約2,198.7萬元購入，轉售帳面獲利約201.3萬元，物業升值約9.2%。

●小西灣藍灣半島3座高層H室，實用面積約566方呎，三房間隔，望海景，獲租客以23,800元租入，實用呎租約42元，業主於2009年11月以413萬元購入，按買入價計算，持貨12年享約7厘租金回報。

●西灣河嘉亨灣2座中高層G室，實用面積約498方呎，兩房間隔，擁海景，獲外區客以月租21,300元承接，實用呎租約42.8元，業主於2004年8月以約372.1萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約6.9厘。

●西灣河鯉景灣安澤閣低層C室，實用面積約601方呎，三房間隔，望公園景，以1,000萬元易手，實用呎價約16,639元，新買家屬於用家，原業主於2016年以255萬元買入，持貨5年帳面獲利745萬元，單位升值逾2.9倍。

●灣仔太源閣高層B室，實用面積約311方呎，原則2房間隔，後改成1房間隔，望樓景，以654萬元易手，實用呎價21,029元，新買家屬於用家，原業主於2008年以280萬元買入，持貨13年帳面獲利374萬元，單位升值逾1.3倍。

●西環寶德大廈高層E室，實用面積約297方呎，兩房間隔，以618萬元易手，實用呎價約20,808元，新買家屬於用家，原業主於2016年12月以448萬元買入，持貨5年帳面獲利170萬元，單位升值約38%。

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九龍區

●觀塘凱滙5座低層H室，實用面積約722方呎，三房間隔，近日以25,500元租出，實用呎租約35元，原業主於2021年2月以約1,505萬元購入，現租出享租金回報率約2厘，項目7月錄約109宗租賃成交，較6月份的約50宗數，增加超過1倍。

●慈雲山居屋慈愛苑3期J座高層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，於未補價第二市場原先開價538萬元，累減40萬元或7.4%，最終以498萬元成交，實用呎價約9,842元。

●啟德區7月全月錄約37宗租賃交投，包括啟德1號(II)第3座低層K室，實用面積約561方呎，兩房連儲物房間隔，俗稱「兩房半」，原先放盤叫租21,000元，議價後減1,000元，以20,000元租出，減幅約4.8%，實用呎租約35.7元。

●啟德1號(I)第1座高層B室，兩房間隔，望啟德河景，實用面積約558方呎，以約23,000元放租近3個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以22,000元租出，實用呎租約39.4元，新租客為夫婦，睇樓兩次後決定承租。

●旺角居屋富榮花園18座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場售560萬元，實用呎價約12,993元，原業主早於1999年7月以130萬元購入，持貨22年帳面獲利430萬元，期內升值逾3.3倍。

●西南九龍匯璽7月全月錄得58宗租賃成交，平均實用呎租約48元，其中7座中層H室，實用面積約350方呎，一房間隔，外望市景，議價後以19,000元租出，實用呎租約54元。

●長沙灣青薈高層A室，望山景，兩房間隔，實用面積約341方呎，原先以680萬元放盤，近月主動減至670萬元吸客，吸引區內客接洽，議價後減價5萬元，以約665萬元成交，實用呎價約19,501元，新買家為首置客，在無睇樓情況下拍板入市。

●長沙灣宇晴軒5座中層A室，實用面積約464方呎，兩房間隔，近日以883萬元沽出，實用呎價約19,030元，原業主約於2018年7月以約800萬元購入，持貨至今滿3年轉手，帳面獲利83萬元離場，升幅約10%，七月份「四小龍」屋苑共錄得55宗買賣，同期租務成交共錄得72宗。

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新界區

●大圍名城1座北翼高層C室，實用面積約959方呎，四房連套房間隔，以37,000元租出，實用呎租約38.6元，新租客為6名內地學生，為方便新學年於本地升學而合租單位，業主則於2011年以1,135萬元購入單位，是次租出單位可享約3.9厘租金回報。

●大圍盛薈1座北翼高層A室，實用面積約742方呎，套三房間隔，以1,330萬元沽出，實用呎價約17,925元，原業主於2011年3月以803萬元購入，持貨逾10年帳面獲利527萬元，單位升值約66%。

●沙田好運中心柏林閣高層B室，實用面積約505方呎，三房間隔，議價後以748萬元易手，實用呎價約14,812元，新買家為用家，原業主於2018年以638萬元入市上址，持貨3年帳面獲利約110萬元離場，單位升值約17.2%。

●沙田翠湖花園D座低層6室，實用面積約572方呎，三房間隔，望園景，放盤1星期，當時叫價818萬元，減價18萬元，獲買家以800萬元承接，實用呎價約13,986元，原業主於2012年2月購入上址，當時作價385萬元，持貨逾9年帳面獲利415萬元，單位期內升值約1.1倍。

●沙田居屋愉田苑G座高層3室，實用面積約434方呎，兩房間隔，日前於已補價自由市場價以633萬元易手，實用呎價約14,585元，原業主則於2018年以540萬元購入，持貨3年帳面獲利約93萬元，單位升值約17.2%。

●大埔中心15座中層E室，實用面積約462方呎，改3房1廳間隔，座向東北，外望景觀開揚，原開價708萬元，放盤約4個月，加價22萬元，最終獲用家以730萬元承接，實用呎價約15,801元。

●大埔白石角嘉熙5座中層E室，實用面積約522方呎，兩房間隔，議價後以18,000元租出，實用呎租約34.5元，新租客為兩名內地女學生，由於仍然身處內地，故沒睇樓便租入單位方便上學，並先付首年租金。

●粉嶺中心B座中層6室，實用面積535方呎，三房間隔，議價後以13,500元獲承租，實用呎租25.2元，新租客為3名內地女學生，新學年將於中文大學升學，即以先付一年租金形式，租入單位方便上學。

●元朗尚悅‧方剛錄得8月首宗買賣，單位屬低層F室，實用面積約310方呎，一房間隔，叫價500萬元，減價15萬元，即獲買家以485萬元承接，實用呎價約15,645元，新買家為上車客，原業主於2017年12月以462.7萬元一手買入，持貨3年半帳面獲利22.3萬元，物業升值約5%。

●元朗溱柏9座中高層H室，實用面積約272方呎，開放式間隔，新近以453萬元沽出，實用呎價約16,654元，原業主於2016年11月以約345萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約108萬元，物業升值約31%，項目現時約有92個放盤，叫價由450萬元起。

●元朗PARK YOHO Venezia第7B座高層B室，實用面積約496方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以14,000元租入，實用呎租約28元，業主於2017年6月以569.97萬元購入，持貨4年享約3厘租金回報，新租客為同區客。

●屯門珀御低層H室，實用面積362方呎，一房一設計，日前獲區內換樓客垂青，因比較熟悉區內環境，即睇即買以563萬元購入上址作自住之用，實用呎價15,552元。

●屯門大興花園2期9座高層C室，實用面積約447方呎，兩房間隔，放盤僅兩天旋即沽出，新買家為區內客，見原業主有輕微議價空間，新買家決定以546萬元購入，實用呎價約12,215元。

●屯門豐景園2座高層8室，實用面積約309呎，兩房設計，區內客原居單位進行裝修，見屋苑鄰近裝修的居所，方便搬遷及視察裝修進度，而且短租盤難求，決定以月租12,000元承租單位，實用呎租約38.8元。

●屯門卓爾居7座高層F室，實用面積約710方呎，套三房間隔，月租叫價21,000元，遠望海景，附有裝修，吸引區內家庭即睇即議價洽租，最後以19,800元租出，實用呎租27.9元。

●青衣灝景灣5座高層B室，實用面積約849方呎，套三房套連儲物室間隔，外望海景，原先叫價1,760萬元，現減價167.2萬元或約9.5%，以1,592.8萬元沽出，實用呎價約18,761元，屋苑目前有約53個二手放盤，叫價由900萬元起。

●青衣美景花園錄得8月首宗買賣，單位為9座中層G室，實用面積約329方呎，兩房間隔，叫價500萬元，經議價後，共減25萬元或5%，以475萬元沽出，實用呎價約14,438元，新買家為一對年輕夫婦，原業主因計劃換入同屋苑三房單位，願減25萬元，新買家立即承接。

●東涌區8月累錄10宗買賣，較上月同期增逾40%，映灣園最多錄4宗，其中9座高層C室，實用面積約565方呎，兩房間隔，享山景，叫價800萬元，減價23.2萬元或3%，以776.8萬元成交，實用呎價約13,749元，新買家為外區換樓客。