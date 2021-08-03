道指早段升95點　能源股做好

能源股做好，加上經濟放慢疑慮紓緩，美股周二(3日)早段靠穩，道指升95點，至34,933點；標指升11點，至4,398點；以科技股為主的納指升40點，至14,721點。

油價反彈帶挈油公司交出亮麗業績。美國的康菲石油第二季錄得近3年來最高盈利，經調整後每股賺1.27美元，勝預期，該公司早於6月宣布加碼回購股份，股價早段升0.49%至55.65美元。英國石油第二季按年虧轉盈，將增加派息，及於第三季回購14億美元股份，刺激在美股價早段漲4.7%至25.21美元。

飲料巨頭百事公司宣布，以約33億美元將Tropicana、Naked和其他果汁品牌出售予私幕基金公司PAI Partners，以強化資產負債表及集中發展健康零食和零卡路里飲料等業務。百事將保留新合資公司39%股權，及這些品牌在美國的獨家經銷權，股價早段升0.05%至156.4美元。

運動用品生產商Under Armour上季每股盈利24美仙，遠勝預期，並上調全年盈收預測，股價早段漲2.82%至18.61美元。

美股再度探頂之際，BTIG首席股票和衍生產品策略師伊曼紐爾警告，當標指、納指和VIX波動指數同時上漲時，往往是大市陷入10%至15%調整的前兆。他指出，標指可能會回落至4,000點，並稱市場對變種病毒的隱憂加劇，令股市在季節性疲弱期陷入更危險的處境，經濟增長亦可能放慢。

不過，伊曼紐爾維持長期看漲的觀點，認為近期的震盪仍是健康的，又認為中概股具投資潛力。他相信中國是值得投資者進行豪賭的地方，相對於美企而言，中概股估值正處於25年來最低水平。