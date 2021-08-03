將軍澳呎價2萬元成「新常態」　投資者拍賣場掃貨

二手樓價持續攀升，將軍澳屋苑近期成交呎價頻達2萬元成「新常態」。其中晉海一房單位再以同類新高價740萬元售出，呎價撲2.2萬元料屬標準戶新指標，而將軍澳中心兩房單位，成交呎價亦達20,833元。

中原伍錦基表示，上述晉海1B座高層F室，實用面積340方呎，望山景，成交呎價約21,765元，原業主於2017年10月以約536萬元購入，持貨約4年轉手帳面賺約204萬元，單位升值約38%。事實上，該盤一房單位於6月初期間，曾以725萬元售出，為對上高價紀錄。

市場消息透露，將軍澳中心10座中層單位，實用面積約384方呎，6月才叫價820萬元放售，降價僅約20萬元，即以800萬元獲承接，呎價料追平屋苑標準戶歷來高位。

●拍賣掃貨 佐敦四房戶509萬售

資金無出路，投資者拍賣場掃貨。佐敦百樂大廈單位，以509萬元拍出，呎價約7,089元，新買家購入單位計劃作出租用途。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，上述物業為項目的中層A室，屬法院令物業，實用面積約718方呎，為四房四套間隔，樓齡約57年，原開價504萬元，後搶高5萬元成交。

同場售出物業為元朗京城閣低層A室，屬業主盤，實用面積約286方呎，連161方呎平台，兩套房間隔，開價218萬元拍賣，獲3至4組買家競逐，終搶高25萬元或約11.5%，以243萬元連租約成交，呎價約8,497元。

區又指，拍賣前亦售出兩項物業，分別為西營盤家樂花園低層C室屬銀主盤，一房間隔，實用面積約298方呎，以585萬元售出，呎價約19,631元。

另外，將軍澳浩明苑A座高層15室事故單位，實用面積約443方呎，在自由市場以約380萬元易手，呎價約8,578元。

心急買家追價搶貨。利嘉閣黃金欽稱，同區維景灣畔7座中層E室兩房戶，實用面積約498方呎，望海景，開價990萬元，追價至996萬元沽出，呎價亦達約2萬元水平。

剛性需求推動，各區兩房價升勢都較明顯。中原胡耀祖指，區內觀瀾雅軒4座高層A室，實用面積約608方呎，以1,008萬元易手，屋苑兩房單位做價破千萬創新高，呎價約16,579元。

該行黃政遠續稱，買家及業主普遍對後市抱樂觀態度，葵涌雍雅軒2座高層F室，僅微減4.2萬元，以733.8萬元沽，實用面積477方呎計，呎價約15,384元，創項目兩房新指標。

而紅磡海濱南岸樓價重上頂峰。中原袁顯岸指出，該盤上月錄得9宗買賣，佔6宗屬三房，包括2座高層H室，實用面積約590方呎，望鯉魚門海景，以1,300萬元易手，呎價約22,034元，同類型單位於2019年中曾售1,300萬元，為對上最高做價紀錄。

二手市場錄大額成交。資料顯示，大埔逸瓏灣I單號洋房，以2.1億元登記售出，新買家英文名是以漢語拼音，物業約5年帳面升值約1,800萬元。據了解，上址未聞放售，以實用面積約3,649方呎計，呎價約57,550元。