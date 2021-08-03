內地抨遊戲沉迷誤中副車　港股急回布局期已到？

中國監管風暴繼續狂吹，連3年前已遭審查的網絡遊戲行業亦再度「中箭」，官媒用「精神鴉片」一語形容它更鬧得滿城風雨，即使「股王」騰訊控股（00700）於其王牌遊戲《王者榮耀》推出新規「避火頭」，股價周二仍再慘瀉逾6%，不但淪為最差藍籌，更遭台積電搶去其亞洲市值一哥寶座！也許當局顧忌招牌企業頻頻捱打會在中美對壘的「風頭火勢」嚇走外資，罕有刊文唱好港股而非內地A股。

內地官媒開市前刊發一篇題為《「精神鴉片」竟長成數千億產業》的文章，嚴詞抨擊網絡遊戲對未成年人造成不可低估影響，警惕網遊危害程度如「電子毒品」，引述專家意見籲政府及早合理規範。文中多次提及的網遊龍頭騰訊頓成箭靶，股價曾狂瀉10.82%，低見423.6元，創2011年3月17日後最大盤中跌幅，換言之激過美國政府一年前下令封殺微信。其他遊戲股亦應聲「跳水」，騰訊對手網易（09999）股價最多更暴挫15.67%。

直至午後，官媒在官網悄悄刪除上述文章，電子報版本雖然保留，但也不再提供有關鏈接。臨近收市，內地另一官媒再出口降溫，直言把遊戲防沉迷工作的責任完全推給學校或遊戲商等任何一方都不道德。收市後，「精神鴉片」一文已「變身」成為《網絡遊戲長成數千億產業》，一下子充滿「正能量」，內文不再提及「電子毒品」等，可見官媒考慮到市場影響。

箭靶騰訊未收市已出手「撲火」，宣布為進一步加大未成年人保護力度，以其「金蛋」《王者榮耀》作試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」合共7條舉措，不但玩家未滿12歲不得「課金」，更揚言提倡全行一起討論不夠12歲的小學生不許上線打機。

騰訊此舉一度令股價跌幅縮窄至不夠6%，惟收市仍跌6.1%，收報446元，連跌3日，幾乎抹去之前的反彈浪，事緣理應熟知國情的「北水」再掟貨44.67億元，兩日淨沽逾61億元，其重要投資美團（03690）亦再遭淨賣出13.45億元。

內地維穩股市的範圍擴至港股，周二開市前刊出一篇引述多名中資券商高層的報道指，港股估值已回落至歷史均值下方、「下半年企業業績將超預期增長」云云，揚言「布局期或逐步到來」。恒生指數早段最多挫461點，不斷收復失地，收市報26,194點，全日僅跌40點或0.15%，26,000點關失而復得。國企指數走勢相若，收市跌16點或0.17%，收報9,320點。

然而，「股王」創10年最大盤中跌幅，加上「B站」嗶哩嗶哩（09626）及快手（01024）雙雙創新低，分別低見573元及103.3元，收報645.5元及107.9元，挫跌3.44%及2.62%。因此科技指數顯然跑輸大市，跌1.46%或99點，收報6,696點。而拜騰訊所賜，港股通又錄得淨賣出49.4億元，「北水」連續12日淨沽貨期間累計掟貨逾502億元。港股總成交額逾2,040億元，沽空比率達12.84%。

A股方面，滬深股市3大指數午後轉差，滬綜指收跌0.47%，報3,447點；深成指及深圳創業板指數走勢相若，分別跌0.41%及0.46%，收報14,736點及3,477點。滬深主板交投回落至1.41萬億元人民幣，外資流入A股速度放緩，滬、深股通僅淨買入近18億元人民幣A股。