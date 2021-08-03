阿里巴巴：監管非常必要　願與其他平台「面向未來」

他指出，留意到最近中國工信部針對互聯網行業，重點整治惡意屏蔽網址及干擾其他平台產品或服務運行的問題，他認為有關監管非常必要，對中小企業而言，能降低流量費用，對消費者則有助於提升其使用便利度。他指出，平台之間的互聯互通可產生新的改革紅利，強調阿里願意與其他平台一起「面向未來」。

內地近月亦加強數據安全監管，張氏指，數據保護的法規有助互聯網平台企業長遠健康發展。對於補貼方面，他強調阿里從不依賴補貼去推動增長，直言有部分公司業務持續虧損並依賴補貼推動，但創造盈利最終仍而創造企業長期價值。

阿里上季增加策略領域及零售市場增長業務的投資，導致經營利潤倒退。張表示，淘寶特價版「淘特」可拓展更多下沉用戶，滿足偏好性價比高的用戶，並縮短工廠與消費者之間的距離，肩負消費者層面拓展的責任。

至於雲計算業務增長放緩，集團首席財務官武衛解釋，主因來自互聯網行業的單一頭部客戶收入下降，若撇除該客戶的影響，上季收入增長將達40%，料有關影響將持續至今個財年結束，直至該客戶的國際業務完全脫離阿里的業績，又預告教育行業的整改或會影響阿里雲未來收入。