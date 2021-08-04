東方日報B2：官媒點名　遊戲業中槍　騰訊曾插10%

直至午後，官媒在官網悄悄刪除上述文章，電子報版本雖保留，但也不再提供有關鏈接。臨近收市，內地另一官媒再降溫，直言把遊戲防沉迷工作的責任完全推給學校或遊戲商等任何一方都不道德。收市後，「精神鴉片」一文已變身成為《網絡遊戲長成數千億產業》，一下子充滿「正能量」，內文不再提及「電子毒品」等，可見官媒考慮到市場影響。

箭靶騰訊未收市已出手「撲火」，宣布為進一步加大未成年人保護力度，以其「金蛋」《王者榮耀》作試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」合共7條舉措，不但玩家未滿12歲不得「課金」，更揚言提倡全行一起討論不夠12歲的小學生不許上線打機。

內地維穩股市的範圍擴至港股，周二開市前刊出一篇引述多名中資券商高層的報道指，港股估值已回落至歷史均值下方、「下半年企業業績將超預期增長」云云，揚言「布局期或逐步到來」。恒生指數周二由早段最多挫461點，不斷收復失地，收報26,194點，全日僅跌40點或0.15%，26,000點關失復得。國企指數收跌16點或0.17%，報9,320點。

A股方面，滬深股市3大指數周二午後轉差，滬綜指收跌0.47%，報3,447點；深成指及深圳創業板指數走勢相若，分別跌0.41%及0.46%，收報14,736點及3,477點。滬深主板交投回落至1.41萬億元人民幣，外資流入A股速度放緩，滬、深股通僅淨買入近18億元人民幣A股。

港股美國預託證券(ADR)周二早段偏軟，騰訊報443.2元，較香港收市價低2.8元；美團報210.01元，較港低1.59元。若按比例計，相當於恒指跌161點。