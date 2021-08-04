英國政府傳考慮阻止Nvidia收購Arm

外媒引述消息人士稱，英國政府基於國家安全考慮，有意阻止美國半導體巨企Nvidia收購英國同業Arm。Nvidia股價周二(3日)大致平穩，報197.49美元。

Nvidia去年9月宣布以400億美元收購Arm，計劃整合從雲端、手機、電腦、自駕技術至物聯網等的人工智能(AI)運算，勢創下半導體業最大的一宗併購。Arm目前為日本企業集團軟銀所有。

今年4月，英國文化大臣陶敦要求英國競爭及市場管理局(CMA)將對Nvidia收購Arm進行反壟斷調查，並總結第三方提出的任何國家安全關注。

報道指，英國政府正評估Nvidia以400億美元收購Arm的影響。消息人士透露，最新7月底出爐的評估報告顯示，英國目前傾向於阻止該宗交易。

另一位消息人士表示，基於國家安全的考慮，英國可能會對該宗併購案進行更深入的評估。消息人士補充，目前英國政府尚未做最終決定，英國仍可能附加條件的方式來批准該交易。

Nvidia發表最新聲明說：「我們將繼續與英國政府合作完成監管程序，我們期待他們的提問，並希望解決他們可能存在的任何問題。」