美股道指收漲278點　標指創新高

雖然美國新冠肺炎疫情仍然持續，但投資者對經濟復甦感到樂觀，美股3大指數周二(3日)扭轉早段頹勢，收市全線做好，其中，標指創出收市新高。

道指收報35,116點，升278點或0.8%；標指收報4,423點，升35點或0.82%，創收市新高；納指收報14,761點，升80點或0.55%。

美企季績普遍做好，支持投資者入市信心。FactSet數據顯示，截至上周五，在已公布財報的標指成分股公司中，88%的公司報告第二季度盈利超出預期，這是自FactSet於2008年開始跟踪該指標以來的最高百分比。

當中，運動用品生產商Under Armour上季每股盈利24美仙，遠勝預期，並上調全年盈收預測，股價全日急升7.48%，收報22.7美元。

美國的康菲石油第二季錄得近3年來最高盈利，經調整後每股賺1.27美元，勝預期，該公司早於6月宣布加碼回購股份，股價全日升2.28%，收報56.64美元。

對於後市，BTIG首席股票和衍生產品策略師伊曼紐爾警告，當標指、納指和VIX波動指數同時上漲時，往往是大市陷入10%至15%調整的前兆。他指出，標指可能會回落至4,000點，並稱市場對變種病毒的隱憂加劇，令股市在季節性疲弱期陷入更危險的處境，經濟增長亦可能放慢。

不過，伊曼紐爾維持長期看漲的觀點，認為近期的震盪仍是健康的，又認為中概股具投資潛力。他相信中國是值得投資者進行豪賭的地方，相對於美企而言，中概股估值正處於25年來最低水平。

另一方面，投資者還在密切關注美國國會兩黨基礎設施建設法案的進展。該法案將為美國基礎設施投入5,500億美元。美國參議院多數黨領袖查克舒默的目標是在8月9日國會開始的為期一個月的休會之前，使這份長達2,702頁的提案盡快在眾議院獲得通過。