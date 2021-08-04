美企併購排山倒海！FTC：有權延長30日審查期

美國聯邦貿易委員會(FTC)競爭局(Bureau of Competition)代理主管Holly Vedova周二(3日)表示，該局正面對美國企業併購申請個宗急增的挑戰，指一些企業可能要自行承擔風險，因為競爭局可能需時完成對其併購的審查。

Vedova在網誌中表示，企業併購申請的激增，使該機構在法定截止日期之前完成審查的能力存在挑戰，並指FTC有權延長目前為期30天的併購審查期。

FTC數據顯示，今年上半年，FTC累計接獲約1,700宗根據Hart-Scott-Rodino反托拉斯改進法(HSR)而提交的公司併購前的申報。任何涉及至少9,200萬美元的併購，企業都需要提交HSR文件。

相比之下，FTC在2020年全年只收到了2,000多份HSR併購前申報通知，在疫情之初明顯放緩。不過，根據美國政府數據，自2017財年以來，HSR併購前申報通知每年略高於2,000份。

根據美國法律，監管機構有一定的時間在各方完成交易之前審查合併前的文件。其後，監管機構可以發出所謂的第二次請求，以暫停併購過程並要求企業提供更多資料，而在收到該些文件後，監管機構有一定的時間來審查並選擇是否阻止交易，然後企業各方才能繼續推進交易。

即使同意合併，監管機構仍有可能在未來尋求終止一些企業進行併購。不過，如果獲得監管機同意合併，可以為企業提供一些保證，以便在併購過程中繼續前進。

然而，由於資源有限，Vedova表示，一些併購FTC根本無法在法律規定的時間範圍內進行全面調查。因此，FTC已開始向此類交易的各方發送信函，基本上提及該機構尚未完成審查，但不能再拖延該些企業的合併，因此各方應自擔風險。