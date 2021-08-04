陳錦興：受惠新能源發電　東方電氣料升至...

東方電氣公布3月止第一季度報告，按中國會計準則，實現營業收入108.71億人民幣(下同)，按年增加32.7%。錄得純利6.33億元，增長59.9%，每股收益20.3分。首季度公司新增訂單156.4億元人民幣，較去年同期增長31.6%。新增訂單中，清潔高效能源裝備佔34.13%、可再生能源裝備佔28.74%，反映東方電氣積極發展新能源電機業務，與國策走向一致。

此外，東方電氣集團與蘇州市內企業開展氫能及燃料電池陸海交通示範項目搭建合作平台，支持參與投資開發環保產業項目，打造區域樣板工程。還有，東方氫能與蘇州海格電控還簽署《江蘇東創氫能源科技有限公司合資協議》，這都標誌東方電氣集團與蘇州市正攜手打造國家氫燃料電池汽車示範城市。

過去兩年，東方電氣盈利增長加速，今年增長勢頭料可保持。東方電氣核心業務為發電設備，而新能源發電基建提速，公司具備優勢，料可持續受惠。近期股價逆市轉強，一來資金轉向國產工業製造，二來是憧憬中期業績，現價市盈率8倍，市帳率0.6倍，估值並不昂貴，建議6.5港元吸納，向上阻力位8.2元，向下支持位為6元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)