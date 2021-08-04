奈雪的茶：目前未因食品安全事項遭中國行政罰款或處罰

公司指出，在獲悉新聞報道和廣東省相關政府部門對某些奈雪茶飲店進行的食品安全評估後，隨即成立專項工作組，對報道所提述的事項進行調查。上述的北京兩家奈雪茶飲店已立即暫停營業，以便集團進行全面調查。

為進一步確保食品安全及避免事件再次發生，公司將增加聘請外部服務供應商對北京的上述兩家奈雪茶飲店進行消殺的頻率；進一步提升集團的門店經營自動化程度，包括店內庫存管理系統，以準確跟蹤和智能分析庫存水平和主要原材料的有效期，以確保店內員工嚴格遵守和執行集團有關食品安全和產品質量的質量控制政策和程序。

截至目前，公司並無因報道所提述的事項受到中國相關政府部門的任何行政罰款、處罰或執法行動。雖然集團的整個奈雪茶飲店網絡已採用完全標準化的食品製備流程，以確保食品安全和食品質量要求，但集團已邀請相關政府部門對北京的上述兩家奈雪茶飲店進行上門檢查，以確保其符合相關適用的食品安全要求。