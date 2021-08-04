道指收升278點　油價續跌

●美匯指數升至92.08；港匯見7.7778；離岸人民幣(CNH)報6.4665；美元兌日圓處109；歐元企1.1868，英鎊處1.3915。金價報1,810美元。布油報72.31美元，紐油報70.41美元。比特幣跌至3.8萬美元。道指期貨偏軟。

●Lyft第二季收入按年增125%至7.65億美元，好過市場預期；淨虧損由去年同期的4.82億美元，收窄至2.51億美元，每股虧損0.76元。

●美國聯儲局理事鮑曼表示，雖然近期美國動能趨於正面，但整體經濟復甦及就業情況仍有待改善。

●美國證交會(SEC)主席Gary Gensler表示，只有在制訂了明確的監管規則後，加密貨幣才會成為主流。

●美國聯邦貿易委員會(FTC)競爭局(Bureau of Competition)代理主管Holly Vedova表示，該局正面對美國企業併購申請個宗急增的挑戰，指一些企業可能要自行承擔風險，因為競爭局可能需時完成對其併購的審查。

●美國6月工廠訂單升幅勝預期。

●港股ADR指數收報26,144點，跌50點或0.19%。

●即月恒生指數夜期收報26,097點，升42點，低水98點，成交13,250張。

●紐約期油收報每桶70.56美元，跌70美仙或1%；布蘭特期油收報每桶72.41美元，跌48美仙或0.66%。

●紐約12月期金收報每安士1,814.1美元，跌0.4%。

●英國富時100指數收報7,105點，升24點或0.34%；法國CAC指數收報6,723點，升47點或0.72%；德國DAX指數收報15,555點，跌13點或0.09%。

●擁有社交平台Facebook、Instagram及通訊應用WhatsApp的社交媒體巨擘Facebook (Fb)，正考慮組建一個人工智能(AI)專家團隊，尋求方法直接分析私人用戶在互聯網上的加密內容(encrypted content)，而毋須事先破解有關數據。

●英國政府傳考慮阻止Nvidia收購Arm。

●中國歐洲水災影響復甦？衝擊購物旺季供應鏈。

-騰訊股價暴瀉，台積電成為亞洲市值最高企業。

●阿里巴巴季度淨利潤451億人幣，回購額增至150億美元。

●喜茶再次否認明年赴港上市計劃。

●中國醫美公司伊美爾遞來港上市申請。