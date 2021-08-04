內地推全民健身計劃　體育用品股全線飆升

《計劃》提及，到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%，縣(市、區)、鄉鎮(街道)、行政村(社區)三級公共健身設施和社區15分鍾健身圈實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員2.16名，帶動全國體育產業總規模達到5萬億元人民幣。

為此，《計劃》提出8方面主要任務，包括加大全民健身場地設施供給、廣泛開展全民健身賽事活動、提昇科學健身指導服務水平、激發體育社會組織活力、促進重點人群健身活動開展、推動體育產業高質量發展、推進全民健身融合發展、營造全民健身社會氛圍等。