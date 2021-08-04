陳樂怡：短線避開網絡遊戲股板塊
2021年08月04日 07:45
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官媒發表文章批評網絡遊戲危害社會，致多間手遊企業股價大跌。恒指昨高開53點後，早上最多下跌逾400點。下午在刪文後手遊股急速反彈，收市跌41點至26,185點。國指下跌16點至9,320點，而恒生科技指數則跌100點至6,697點。全日大市成交2,037億港元。騰訊(00700)跌6.1%，心動(09626)及網易(09999)分別下跌8.1%及7.8%。
官媒《經濟參考報》刊登文章批評網絡遊戲是「精神鴉片」，指未成年網民沉迷網上遊戲，過度投入對健康造成負面影響。文章更點名提及騰訊旗下遊戲《王者榮耀》。文章建議遊戲平台應強加社會責任意識，亦要完善未成年防沉迷系統。雖然文章之後已經下架，騰訊亦同時推出保護未成年人玩家新措施，以《王者榮耀》為試點，推出雙減、雙打、三提倡措施限制未成年玩家在線時長限制，並進一步強化遊戲沉迷系統。文章反映中央有對遊戲行業加強監管趨勢，而在遊戲開發商配合下將減少玩家及上線時間，潛在削弱遊戲收入增長。建議短期避開手遊股包括騰訊及網易等，直至明確監管措施推出。
市場監管總局近日對涉嫌哄抬價格的汽車晶片經銷企業立案調查。針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，市監總局表示，將持續關注晶片等重要商品市場價格秩序，進一步加大監管執法力度，嚴厲查處囤積居奇及串通漲價等違法行為。監管將限制晶圓代工廠晶片加價幅度，即使在產能滿載情況下亦未必可加價，壓低代工廠毛利率升幅。晶圓代工廠包括中芯(00981)及華虹(01347)於過去一周股價已上升最多逾三成，已反映加價預期及政策利好因素，因此建議投資者趁高減持。
在疫情升溫及不同行業監管收緊背景下，恒生指數升幅有限，短期阻力位在10天線約26,400點左右。多個省份出現變種病毒病例，預計中央將實施更多旅遊限制，對國內旅遊和消費行業產生短期影響。在國內製造業景氣下行，中央加強出台更多逆周期政策保增長預期，將加大財政支出及專項債發行，預期有利基建股如海螺水泥(00914)及中交建(01800)等，建議投資者留意。
股份推介方面，由於太陽能玻璃供應於過去數月大幅增加，拖累太陽能玻璃生產商股價年中曾明顯下跌。然而，經過近期產品價格調整之後，部分產能供應延誤，太陽能玻璃行業供求有所改善，產品價格回穩。再加上中央政治局會議，繼續重點支持新能源，相關股份備受追捧。其中，作為國內主要太陽能玻璃生產商，福萊特玻璃(06865)將可受惠。向上阻力位為41港元，向下支持位為33元。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)