陳樂怡：短線避開網絡遊戲股板塊

官媒《經濟參考報》刊登文章批評網絡遊戲是「精神鴉片」，指未成年網民沉迷網上遊戲，過度投入對健康造成負面影響。文章更點名提及騰訊旗下遊戲《王者榮耀》。文章建議遊戲平台應強加社會責任意識，亦要完善未成年防沉迷系統。雖然文章之後已經下架，騰訊亦同時推出保護未成年人玩家新措施，以《王者榮耀》為試點，推出雙減、雙打、三提倡措施限制未成年玩家在線時長限制，並進一步強化遊戲沉迷系統。文章反映中央有對遊戲行業加強監管趨勢，而在遊戲開發商配合下將減少玩家及上線時間，潛在削弱遊戲收入增長。建議短期避開手遊股包括騰訊及網易等，直至明確監管措施推出。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)