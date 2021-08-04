呢頭撲火嗰頭點火　內地監管搞邊科？科技股見底大信號係…

另一方面，要留意官媒同日有評論，指港股的估值已現吸引力，係布局時機。老實講，呢期中箭重傷的香港股民，睇見呢啲消息，除咗「眼火爆」之外，只能說句無能為力。之不過，若然有聽建議先行減倉或做對沖，應該可及時保留到實力。筆者認為如今尚未需急於入市撈貨，皆因最壞情況應該仲未出現。

散戶最想知，係科技股洗倉潮幾時完。觀尋日官媒的舉動，似乎打擊科技巨企的行動尚未完結，而且章法仲開始有點亂。不過，筆者認為，大家可以留意一個消息，就係若然大灣區跨境理財通開閘，大概就係離科技股底部不遠。內地監管當局一方面係要整頓科技業，另一方面好為中國資產擠擠水分，再放新一批北水南來買貨，真係對內地股民好「體貼」，但香港股民就要自己執生了。

講開又講，依家政策係反對內地小孩打網絡遊戲，也不鼓勵補習，呢啲都係社會問題，政府似乎管多咗，但唔管對社會造成的影響長遠而深遠，反正都係調整市，一次過搞埋，配合人口結構相關三孩政策起步，都睇得出政策的脈絡。呢個由政策主導的調整市，快則三、五個月，慢則一年半載，此期間，收息股係最佳拍檔。

東網產經專欄作者 帥哥