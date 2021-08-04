熊俊傑：美匯指數升穿92.3不妨追買

澳洲儲備銀行及英倫銀行於本周議息，而周五美國統計部亦會公布非農就業人數變化及就業報告，預料外匯市場將會出現更大波動。疫情穩定或改善進度、經濟復甦的步伐，和央行們對於貨幣政策的取態仍然是外匯市場的焦點所在。

美元在6月見底反彈，美匯指數於93水平受阻，在上月尾因為經濟數據令人失望而回調。現階段似乎將會是短線風險及長線風險兩者之間的角力。

從中短線角度而言，最新公布的第2季美國經濟增長為6.5%，大幅低於市場預期的8.5%，數據令市場人士大為失望 。與此同時，歐元區整體經濟增長相反地喜出望外，雖然歐元區龍頭德國經濟增長差過市場預期，但歐洲南部國家，包括西班牙、意大利和法國，增長速度都勝預期，使歐元區第二季經濟增長錄得2%， 高過市場預期的1.5%。在單單比對歐元區及美國同期的經濟增長下，歐元上升，美元下跌似乎相當合理。

不過，美元前景仍然未敢看得太淡。首先，需留意另一項重要經濟數據，美國個人消費支出(PCE)6月增長1.0%，較修正後的5月數據收縮0.1%為高。PCE物價指數則穩定地增長半個百分點，與官方所公布的通脹數據同樣顯示物價持續上升。最大原因是當地企業招聘活動依然緊張，員工人數仍然未能及時滿足生產需求，加上原材料價格上升，都限制着生產水平。同時亦有數據顯示，商品及服務庫存下降。

換而言之，經濟增長未及預期之高，主要是由於供不應求，而非供過於求。經濟復甦動力依然有增無減。最近原材料價格有下降的迹象，這有利企業及生產商。假若周五公布的非農就業人數做好，將對美元短線發展有利。相反，若數據令市場失望，投資者或將目光轉移至包括「雙赤字」的長線風險之上。

交易方面，可考慮當美匯指數向上突破92.30時買入美元。指數於93水平有阻力，短線可獲利，上方下一目標94.20，支持位則為91.70。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑